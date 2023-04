Det ukrainske militæret skal i desember i fjor ha planlagt hemmelige angrep mot russiske styrker og Wagner-soldater i Syria.

Det kommer frem i lekkede dokumenter fra amerikansk etterretning, skriver The Washington Post torsdag kveld.

Avisen skal selv ha fått tilgang til dokumentene gjennom de mye omtalte lekkasjene, hvor en 21-åring publiserte hemmeligstemplede dokumenter åpent gjennom chattetjenesten Discord.

Angrepene mot de russiske styrkene skulle ifølge dokumentet gjennomføres med kurdisk hjelp – mer enn 1500 kilometer fra Kyiv.

Droner og ubemannede sjøfartøy skulle angivelig tas i bruk. Russiske posisjoner flere steder i Syria skal ha vært mål for angrepene, kommer det frem i dokumentene.

UKRAINSK MÅL? Russiske ubåter ved Russlands militærbase i Tartus i Syria. Basen skal ha vært et mål for ubemannede skip lastet med eksplosiver i den angivelige ukrainske planen. Foto: MAXIME POPOV / AFP

Russland har hatt væpnede styrker i Syria siden 2015. De støtter Assad-regimet i den syriske borgerkrigen.

Den planlagte nye arenaen for krigen hadde ifølge den amerikanske etterretningen som formål å påføre både det russiske militæret og Wagner-gruppens stryker betydelige skader og kostnader.

Dette kunne kanskje også ha tvunget Russland til å sende noen av styrkene fra sine posisjoner i Ukraina langt vekk fra frontlinjene, og ned til Syria, heter det i dokumentene.

Avlyste planene

Gjennom høsten skal planene ha utviklet seg. Ifølge dokumentene var planen å bruke ubemannede droner til å angripe infrastruktur knyttet til olje og gass, ved posisjoner de russiske styrkene holder.

De skal også ha planlagt å bruke ubemannede fartøy utstyrt med eksplosiver til å angripe russiskkontrollerte havneanlegg i Tartus ved Middelhavet.

Denne taktikken har ukrainerne også brukt mot russiske skip i Svartehavet i krigen på mer hjemlige trakter.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om bord et tog i slutten av mars i år. Foto: AP Photo / Efrem Lukatsky

I desember skal president Volodymyr Zelenskyj ha avlyst disse planene. Det er uklart hvorfor, men amerikanerne trekker frem tre ulike årsaker som kan ha påvirket ham:

Press fra USA.

Ukrainas begrensede tilgang til droner.

Tvil om slike angrep kunne lykkes. Angivelig lokal hjelp

Dokumentene hevder at den kurdiske grupperingen De syriske demokratiske styrkene (SDF) i høst skal ha bedt om trening, luftvernsystemer og en garanti på at ukrainerne ikke skulle avsløre at de var involvert.

UTRUSTER SEG: SDF-krigere gjør seg klar til å kjempe mot IS i Raqqah i dette bildet fra 2017. Foto: AP Photo / Hussein Malla

De skal også ha bedt om at russiske styrker i kurdiske områder ikke skulle angripes.

– Dokumentene som vises til vedrørende våre styrker er ikke ekte. Våre styrker har aldri vært en side i den russisk-ukrainske krigen, sier SDF talsperson Farhad Shami til Washington Post.

Tyrkia skal ifølge dokumentene også ha vært klar over planene. Det tyrkiske utenriksdepartementer har ikke kommentert disse påstandene, og det er uklart hvor mye de skal ha visst.