Ukraina: 30 døde og nærmere 100 skadde etter missilangrep i Zaporizjzja

ZAPORIZJZJA/OSLO (TV 2): Sivile ukrainere ble drept mens de var på vei for å levere medisiner til familie og venner i okkuperte Zaporizjzja, et av fylkene som Russland skal annektere fredag.

DREPTE SIVILE: Ukrainere på vei inn til et okkupert område for å hjelpe venner og slektninger, ble angrepet og drept fredag morgen. Foto: KATERYNA KLOCHKO / AFP / NTB

Oleksandr Starukh, guvernøren i Zaporizjzja, meldte via Telegram fredag morgen at 23 sivile ble drept og 28 skadd etter at en bilkolonne ble truffet av russiske raketter.

Nå har ukrainske myndigheter oppjustert tallet på ofre: 30 ble drept og nærmere hundre skadd i angrepet. Det er barn blant ofrene.

– Folk sto i kø for å forlate det midlertidig okkuperte området, for å hente sine slektninger eller for å hente humanitær hjelp, skriver han.

Det ligger fremdeles døde kropper rundt omkring når TV 2 ankommer stedet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi har ifølge AFP kommentert angrepet og kaller Russland «en terroriststat» og russere for «blodtørstig avskum».

Like ved et mottakssenter

Redningsmannskap og helsepersonell er på plass. Politiet er på plass med etterforskere og jobber nå for å finne identiteten til de avdøde.

STERKE BILDER: En død person ligger i en bil som ble angrepet av en missil. Foto: Kateryna Klochko / AFP / NTB Les mer FLERE TITALLS BILER: Ukrainere reiste daglig inn til det okkuperte området for å hjelpe slektninger som ikke kan eller vil forlate hjemmene sine. Foto: Kateryna Klochko / AFP / NTB Les mer STORT KRATER: En ukrainsk tjenestemann kikker ned på et krater forårsaket av missilangrepet. Foto: Kateryna Klochko / AFP / NTB Les mer SIVILE DREPT: Russerne visste hva de angrep, hevder en ukrainske politisjef. Foto: Kateryna Klochko / AFP / NTB Les mer

TV 2 ser store ødeleggelser, dører som er blåst ut og biler med store skader.

FORTVILER: En kvinne bryter sammen når hun ser at en av de drepte, er en hun har kjær. Foto: Bent Skjærstad / TV 2 Les mer ETTERFORSKER: Politiet jobber for å identifisere de drepte. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer SPERRET AV: Ukrainsk politi jobber på åstedet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2 Les mer HUMANITÆR HJELP: Kolonnen som ble angrepet, besto av sivile som reiste inn til okkupert område med medisiner. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer

– Vi ser biler som ventet på tillatelse til å komme inn i det okkuperte området. Mange av dem ville plukke opp slektninger. Det kan også se ut som at bilene er fulle, så det kan være at flere av bilene hadde med seg nødhjelp inn til de som ikke kommer ut, forteller reporter Bent Skjærstad.

Melitopols ordfører Ivan Fedorov melder via Telegram at 16 missiler kom under angrepet og at tre av dem traff kolonnen med biler.

– En fem år gammel gutt ble truffet av sprenggranat i magen. Legene kjemper for livet hans. En tre år gammel gutt overlevde mirakuløst, men ble foreldreløs, sier Fedorov.

Ifølge ordføreren rapporterte russiske styrker etter angrepet at de hadde truffet «et strategisk objekt».

Bilkolonnen var på vei ut av Zaporizjzja, fylket som Russlands president Vladimir Putin torsdag anerkjente som «uavhengig». Fredag klokken 14 ble fylket annektert av Russland.

Innbyggerne vil heretter bli regnet som russere, i Russlands øyne.

Angrepet skal ha skjedd 300 meter fra det mottakssenteret som TV 2s team i Ukraina, Bent Skjærstad og Simen Askjer, besøkte sist helg.

– Russerne vet at kolonner kjører herfra og inn til de okkuperte områdene. Dette er ikke et tilfeldig missilangrep. Det er helt bevisst, sier politisjef Sergey Urjumov ifølge Sky News.

– Lærere blir jaktet på

En av dem TV 2 møtte ved mottakssenteret, er læreren Natalia Glebova fra Melitopol og ektemannen Andryi Glebov.

– Lærere blir jaktet på. De kommer til husene og krever at vi arbeider for dem. Mannen min har vært så bekymret for meg, sier Natalia, som forteller at russerne også fengsler lærere.

De var da på vei ut fra det russiskokkuperte området.

– Først av alt har vi en ung sønn. For ham er det ingen fremtid. Hvis det blir Russland, er det ingen fremtid, sier Andryi

FLYKTET: Natalia Glebova og ektemannen Andryi Glebov møtte TV 2 på vei ut av det russiskokkuperte området. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

TV 2 møtte også Vitalyi (38) fra Oleshki ved mottakssenteret. Han reiste først i buss, men den måtte snu. Så fikk han og de rundt 40 andre i bussen sitte på med biler i stedet.

– Det var veldig farlig der (i Oleshki). Russerne er uberegnelige. De lever i fortiden. Vi forsøker å komme oss inn i fremtiden. De slår mennesker, stenger folk nede i kjellere og bruker elektrisitet for å torturere. Alt det der, sier Vitalyi til TV 2.

Datteren og kona forlot Ukraina i mars og dro til Polen. Han var på vei til Odessa for å møte dem der.

– Min datter insisterte på at jeg måtte ta med katten, forteller han.

PÅ VEI TIL FAMILIEN: Vitalyi tok med seg familiekatten, som datteren savner. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Annekteres fredag

Ordfører Starukh forteller at det blant menneskene i kolonnen som ble angrepet fredag, er folk som forlater det regionale senteret hver dag for å støtte slektninger, levere livsnødvendige medisiner og så returnere.

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti skriver at Russland på sin side hevder at det er ukrainske styrker som gjennomførte angrepet.

Fredag klokken 14 norsk tid skal Russland markere annerkteringen av de fire ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja under en seremoni på Den røde plass i Moskva.

Det skjer etter at falske folkeavstemninger i de aktuelle områdene tidligere denne uken ble avsluttet.

Oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, forteller at annekteringen betyr at Russland kan bruke russiske vernepliktige i området.

– Det som er mye verre er at de kan komme til å skrive ut ukrainske borgere som bor i de okkuperte områdene og tvinge de til å slåss mot sin egen regjering, sier Karlsen til TV 2.

