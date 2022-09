Ukraina: 23 døde og 28 skadde etter missilangrep i Zaporizjzja

23 sivile døde og 28 ble skadd etter at en bilkolonne ble truffet av russiske raketter, skriver den ukrainske guvernøren i Zaporizjzja, Oleksandr Starukh, på Telegram.

– Folk sto i kø for å forlate det midlertidig okkuperte området, for å hente sine slektninger eller for å hente humanitær hjelp, skriver han.

Redningsmannskap og helsepersonell er på stedet.

– Det er fortsatt umulig å telle antall døde og skadde. Det er innbyggere fra Melitopol blant ofrene, sier Melitopols ordfører Ivan Fedorov via Telegram.

Bilkolonnen var på vei ut av Zaporizjzja, fylket som Russlands president Vladimir Putin torsdag anerkjente som «uavhengig».

Angrepet skal ha skjedd 300 meter fra det mottakssenteret som TV 2s team i Ukraina, Bent Skjærstad og Simen Askjer, besøkte sist helg.

– Lærere blir jaktet på

En av dem TV 2 møtte ved mottakssenteret, er læreren Natalia Glebova fra Melitopol og ektemannen Andryi Glebov.

– Lærere blir jaktet på. De kommer til husene og krever at vi arbeider for dem. Mannen min har vært så bekymret for meg, sier Natalia, som forteller at russerne også fengsler lærere.

De var da på vei ut fra det russiskokkuperte området.

– Det er veldig farlig der. De er uberegnelige, mener Natalia.

– Først av alt har vi en ung sønn. For ham er det ingen fremtid. Hvis det blir Russland, er det ingen fremtid, sier Andryi.

FLYKTET: Natalia Glebova og ektemannen Andryi Glebov møtte TV 2 på vei ut av det russiskokkuperte området. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Annekteres fredag

Ordfører Starukh forteller at det blant menneskene i kolonnen er folk som forlater det regionale sentreret hver dag for å støtte slektninger, levere livsnødvendige medisiner og så returnere.

SIVILE: Ordføreren i Melitopol har delt dette bildet. Foto: Ivan Fedorov / Telegram

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti skriver at Russland på sin side hevder at det er ukrainske styrker som gjennomførte angrepet.

Fredag klokken 14 norsk tid skal Russland markere annerkteringen av de fire ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.