Ukjent objekt skutt ned over Alaska

Et amerikansk F22-jagerfly har skutt ned et objekt over Alaska, opplyser Det hvite hus.

– Området hvor objektet ble skutt ned nord for Alaska nær grensen til Canada. Den har falt ned på islagt vann, sier Det hvite hus' sikkerhetstalsmann John Kirby på en pressekonferanse fredag kveld norsk tid.

Det er uklart om objektet er statseid, og de forventer å kunne hente restene. Det pågår akkurat nå søk for å finne nøyaktig hvor objektet har landet, opplyser han.

Objektet er «mye mindre» enn den kinesiske ballongen som nylig ble skutt ned, og skal ha vært på størrelse med en liten personbil - mens den kinesiske ballongen ble sagt å være på størrelse med tre busser.

– Størrelsen på gjenstanden, samt farten til jagerflyet gjorde operasjonen utfordrende, sier Kirby.

Fare for sivil luftfart

Objektet ble skutt ned på rundt 12.000 meters høyde. Det er ikke kjent hvilken fart det hadde.

– Vi er ikke klar over andre sporede objekter over USA på nåværende tidspunkt, sier Kirby.

Det er ikke meldt at objektet representerte en militær trussel mot USA. Imidlertid sier Kirby at det kunne være en fare for sivil luftfart, som var hovedårsaken til at den ble skutt ned.

– Høyden den holdt utgjorde en fare for sivil luftfart, sier pressetalsperson i Pentagon, Pat Ryder.

USA ble først oppmerksomme på objektet torsdag.

– Vi vet lite eller ingenting om hva gjenstanden er eller hvor den kommer fra, sier Ryder, som legger til at fasongen på objektet heller ikke er lik den kinesiske ballongen.

Når det gjelder ballongen, sier Ryder at de har funnet flere vrakdeler som er sendt til analyse, men at han ikke kommer til å gi flere detaljer.