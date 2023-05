Ugandas president vedtar dødsstraff for homofile

Den ugandiske presidenten Youweri Musenveni har mandag godkjent en kontroversiell antihomofililov, ifølge leder Anita Annet Among i den ugandiske nasjonalforsamlingen.

Det skriver hun på Twitter.

Dermed er den svært kontroversielle loven, som blant annet gjør at homofile handlinger kan straffes med døden, nå mulig å håndheve.

Loven er en av verdens strengeste mot LHBT-personer, og den er fordømt av FN, vestlige styresmakter, bedrifter og menneskerettsorganisasjoner, skriver Reuters.



Oppfordrer til håndhevelse

Likekjønnede relasjoner var allerede ulovlig i Uganda, noe de også er i 30 andre afrikanske land, men den nye loven går mye lenger i å ramme lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner og skeive.

– Jeg oppfordrer dem med plikt under den nye loven til å utføre mandatet lagt på dem i antihomofililoven. Ugandas folk har talt, og det er nå deres plikt til å håndheve loven på en rettferdig, standhaftig og fast måte, skriver Among på Twitter.

Sendte loven tilbake

Mseveni skulle opprinnelig vedta loven i slutten av april, men da sendte han den tilbake til nasjonalforsamlingen for en ny vurdering.

Det gjorde han ikke fordi han ikke er for dødsstraff for skeive, men fordi skeive som ugandiske myndigheter anser som «rehabiliterte» – det vil si å ha gitt opp tidligere liv som skeiv – fortjente en ny sjanse, og at dette måtte tydeliggjøres i den nye loven.

387 av 389 representanter i parlamentet stemte for, da lovforslaget ble tatt opp i mars, og presidenten applauderte den gang forslaget.

– Risikere å bli tystet på

Frank Mugisha, direktør for den tidligere LHBTQ+ organisasjonen Sexual Minorities in Uganda (SMUG), snakket i april til TV 2 fra Kampala, hovedstaden i Uganda.

– Det er skummelt. LHBTQ+ personer vurderer å rømme landet. Her risikerer de å miste jobben og å bli tystet på av egen familie, sa Mugisha da.