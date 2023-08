Uenige om Zaniar Matapours tilregnelighet

De tre rettspsykiatriske sakkyndige i terrorsaken fra i fjor sommer, har ferdigstilt sine erklæringer om Zaniar Matapour, melder politiet i en pressemelding.

– De sakkyndige har vært delt i sine diagnostiske vurderinger og konklusjon, hvilket kan ha betydning for spørsmålet om tilregnelighet. Vurderingen til to av de sakkyndiges taler for at Matapour var tilregnelig på handlingstidspunktet, mens den siste sakkyndige mener at Matapour har en diagnose som kan medføre utilregnelighet, skriver politiet.

Ikke samarbeidsvillig

Uavhengig av dette vil Matapour uansett stilles for retten på grunn av sakens karakter. Retten skal til slutt ta stilling til om Matapour kan anses tilregnelig eller ikke.

Matapour er siktet for terrorskytingen i Oslo 25. juni i fjor, der to personer ble drept og flere skadd etter at han løsnet skudd mot mennesker utenfor barene Per på hjørnet og London pub.

– De rettspsykiatriske sakkyndige har hatt en krevende jobb da Matapour i liten grad har ønsket å samarbeide med de sakkyndige. Matapour var i fjor høst til tvungen observasjon i Bergen fengsel, skriver politiet.

Paranoid schizofreni

Det fremgår ikke av pressemeldingen hva slags diagnose den tredje sakkyndige mener kan gjøre Matapour utilregnelig.

I en en rettsavgjørelse fra 2016, i forbindelse med en tidligere straffesak, kommer det frem at både advokaten hans og et familiemedlem har sagt at Matapour har diagnosen paranoid schizofreni. Det står også at han er tungt medisinert.

Matapour er siktet for drap med terrorhensikt. TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med hans forsvarer, Marius Oscar Dietrichson, torsdag ettermiddag.

– Den rettsmedisinske kommisjon skal nå vurdere erklæringene og komme med eventuelle bemerkninger. Prosessen rundt sakkyndigerklæringen er såldes ikke ferdigstilt, skriver politiet.



Rettsmøte om Bhatti neste uke

Tre andre personer er også siktet i saken, blant dem den profilerte islamisten Arfan Bhatti, som ble etterlyst internasjonalt etter skytingen.

Han befinner seg i Pakistan, hvor norske myndigheter har begjært ham utlevert. Bhatti nekter straffskyld.

Utleveringen ble behandlet i et pakistansk rettsmøte 16. august, uten at det ble noen avklaring. Det blir et nytt rettsmøte i Pakistan 24. august.

Bhattis forsvarsadvokat, Zia Ur Rehman, har tidligere opplyst til NRK at det trolig ikke vil være behov for mer enn ett eller to rettsmøter til før det blir klart om Bhatti blir utlevert.