UD svarer på kritikken: – Naivt

FrP-leder Sylvi Listhaug går søndag hardt ut og kritiserer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sin samtale med Irans president Ibrahim Raisi, som fant sted lørdag.

– Ikke nok med at Norge pleier kontakt med terroristorganisasjonen Hamas som kaldblodig har drept over 1400 uskyldige mennesker og tatt over 200 gisler, bare fordi de er jøder. Nå bidrar statsministeren til å legitimere de ekstreme kreftene som styrer Iran, sier Listhaug i en e-post til TV 2 søndag.

Utenriksdepartementet svarer på kritikken fra Listhaug og sier «det er naivt å bare snakke med de man er enige med».

ALLIERTE: Iran, med president Ibrahim Raisi, er kjent for å støtte Hizbollah-militsen i Libanon og regnes som allierte av Hamas. Foto: Achmad Ibrahim / NTB.

– Ikke nødvendigvis enig

Listhaug er tydelig på at hun synes regjeringen opptrer på en naiv måte og at dialogen med Iran skaper uheldige signaler, som Frp-lederen mener bør ta slutt umiddelbart.

– Skjønner han virkelig ikke at denne kontakten blir brukt for alt det er verdt av propagandaapparatet i Iran, som er nære støttespillere av terrororganisasjonene Hizbollah og Hamas, sier hun.

Utenriksdepartementet sier til TV 2 søndag kveld at diplomati og dialog er viktigere enn noensinne i den situasjonen vi står i nå.

– Både statsministeren og utenriksministeren har jevnlige møter med ledere i Midtøsten. Det vil de fortsette med. Det betyr ikke at Norge nødvendigvis er enig med hva samtalepartneren står for, sier statssekretær Andreas Kravik i UD.

– Det som er naivt er å ha som utgangspunkt at man kun snakker med de man er enige med, legger han til.

Fakta om reaksjoner på krigen * De palestinske angrepene har møtt kraftig fordømmelse fra FN, India og Vesten. USA lover mer militærhjelp og sender et hangarskip til det østlige Middelhavet. * Iran støtter palestinernes rett til selvforsvar, Russland og Kina ber om umiddelbar våpenhvile, Saudi-Arabia ber om en stans i opptrappingen og beskyttelse av sivile, mens Tyrkia ber Israel og Hamas om å støtte fred. * FNs sikkerhetsråd klarte søndag kveld ikke å enes om en felles resolusjon eller fordømmelse av angrepene. Årsaken skal ha vært russisk motstand. * Den Iran-støttede libanesiske Hizbollah-militsen skjøt søndag artillerigranater mot israelske militærstillinger ved et israelskokkupert område nær grensa til Libanon og Syria. Israel svarte med artilleriild. Kilde: NTB.

Dette snakket de om

I samtalene med Raisi skal Støre ha uttrykt dyp bekymring for det økte spenningsnivået i regionen.

– Statsministeren understreket at en opptrapping av konflikten må unngås og henstilte til Iran om å bidra til at det ikke skjer, skrev Statsministerens kontor (SMK) i en pressemelding etter samtalen.

SMK sier Støre var tydelig på at Norge fordømmer Hamas’ terrorangrep mot sivile i Israel 7. oktober og at Israel har rett til å forsvare seg.

Menneskerettighetssituasjonen i Iran, inkludert ytringsfrihet og kvinners rettigheter, var også tema under samtalen, ifølge UD.

– Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å hindre en regional eskalering av krigen. Nettopp derfor er det viktig at vi engasjerer oss og prater med alle som kan bidra til at spenningsnivået senkes, sier Kravik.