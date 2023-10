Tviler på ny renteheving etter fall i prisveksten: – Nå tror jeg Norges Bank jubler

JUBEL: Prisveksten dempes kraftig, viser nye tall fra SSB tirsdag morgen. Nå tror flere økonomer at Norges Bank vil droppe den siste varslede rentehevingen i desember. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Prisveksten demper seg for tredje måned på rad. Det gjør at Norges Bank trolig vil avlyse den siste varslede rentehevingen, mener flere økonomer.

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,3 prosent fra september 2022 til september 2023.

Det er 1,5 prosentpoeng mindre enn tolvmånedersveksten fra august 2022 til august 2023, skriver SSB.

Dette er den tredje måneden på rad med nedgang i prisveksten.

– Høy prisvekst har vært realiteten over lengre tid. Nå har vi imidlertid sett en avtakende prisvekst de siste månedene, og fra august til september gikk den ned med hele 1,5 prosentpoeng, sier seksjonsleder i SSB, Espen Kristiansen.

– Dramatisk bra

Tallene får sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank til å måpe.

– Dette er veldig positive nyheter og et veldig stort positivt sjokk! Nå tror jeg Norges Bank jubler, og det tror jeg mange andre også gjør. Dette er den laveste inflasjonen vi har sett på en god stund, og det er rett og slett dramatisk bra, sier Knudsen etter at tallene ble offentliggjort.

POSITIVT SJOKK: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank måper etter dagens prisveksttall fra SSB. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

Han påpeker at inflasjonen var ventet å havne på nesten 4 prosent, men ender altså nå helt nede på 3,3 prosent. Sjeføkonomen mener det demper sannsynligheten for at Norges Bank hever styringsrenten i desember, slik sentralbanken varslet i forrige måned.

– Inflasjonsfaren er ikke over, men dette er gode nyheter. Dette tyder på at Norges Bank ikke hever renten mer, avslutter Knudsen.

Det er spesielt prisutviklingen på strøm og mat som gjør at tolvmånedersveksten i KPI falt i september, for tredje måned på rad.

– Fra august til september i fjor steg strømprisene kraftig, mens matprisene var uendret. I år falt prisene for begge disse varegruppene i samme periode. Dette trekker tolvmånedersveksten i KPI kraftig nedover, sier Espen Kristiansen i SSB.

– Største gladmeldingen på veldig lenge

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, synes prisveksten er overraskende lav.

– Dette er veldig gode nyheter for Norges Bank.

– Sånn som situasjonen står nå, og det ikke skjer mye rart på veien, så mener vi dette tar vekk den siste rentehevingen som de har varslet i desember, mener han.

GLADMELDING: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea mener dagens prisveksttall trolig skroter Norges Banks planer om en ny renteheving i desember. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Olsen sier det fortsatt er lenge til desember og tar forbehold om at det fortsatt kan skje uventede vendinger.

– Vi får se, men vi føler vel at dette er den største gladmeldingen Norges Bank har fått på veldig, veldig lenge.

– Kan ta tid

Sara Midtgaard mener også dagens tall demper sannsynligheten for en siste renteheving på slutten av året. Hun er seniorøkonom i Handelsbanken.

– KPI-tallene var en stor bom fra Norges Bank sin side. De ventet en total inflasjon på 4,2 prosent, og det ble 3,3 prosent, sier hun.

DEMPER: Dagens prisveksttall var lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Dermed dempes sannsynligheten for nok en renteheving fra Norges Bank i desember, tror seniorøkonom i Handelsbanken Sara Midtgaard. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Midtgaard tror derimot det vil ta tid før Norges Bank vil komme med noen rentekutt.

– Det er i større grad lønnsvekst som bidrar til prisvekst i norsk økonomi enn strømprisene akkurat nå, og det kan dermed ta tid for kjerneinflasjonen å komme ned på 2 prosent, sier Midtgaard.