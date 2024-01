Tusenvis demonstrerer for våpenhvile: – Veldig spesiell stemning

Søndag har krigen på Gazastripen vart i tre måneder.



Dagen markeres med store demonstrasjoner flere steder.

I Oslo er markeringen ventet å vare fra klokken 14 til 15, og demonstrantene skal gå fra Operaen til Nobels fredssenter. Deretter vil det bli holdt appell.



VIL HA FRED: Demonstrantene våpenhvile på Gazastripen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ifølge TV 2s reporter på stedet, Stein Akre, har overraskende mange møtt opp i kulden.

– Det er et voldsomt engasjement blant demonstrantene. Her er gamle, unge og mange med forskjellige bakgrunner samlet om et mål. Det er en veldig spesiell stemning i frostrøyken her, sier han.



Tusenvis deltar

Politiet ble informert om demonstrasjonen i hovedstaden på forhånd.

– Politiet er til stede og vil følge den gjennom hele tidsrommet den skal gå, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til TV 2.

Ifølge politiet er det mellom 2000 og 3000 deltakere i demonstrasjonen.

– Vi har ikke fått melding om noen uønskede hendelser, og håper det fortsetter slik, sier Østerhaug.

– Må stoppes

Iført gul refleksvest, midt i folkehavet, er Line Khateeb. Hun er leder i Palestinakomiteen, som arrangerer demonstrasjonen.



– Til tross for sprengkulde fortsetter krigen i Gaza. Vi er her for å vise at den må stoppes, og at Norge må gjøre mye mer for å få den til å stoppe, sier hun TV 2.

PROTESTERER: – Vi aksepterer ikke folkemordet på våre medmennesker i Gaza og Vestbredden, sier Line Khateeb i Palestinakomiteen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Khateeb er stolt av at så mange har møtt opp, og mener det sender et viktig signal.

– Det er et kjempestort engasjement. Jeg tror flertallet i Norge mener at krigen må stoppe nå. Mer enn hundre mennesker blir drept hver dag. Nå sitter flesteparten av befolkningen i telt uten mat, vann og mulighet til å komme tilbake til hjemmene sine, sier hun.

Minst 22.722 palestinere er drept på Gazastripen de siste tre månedene, ifølge lokale helsemyndigheter. Ifølge FN er to tredjedeler av de drepte kvinner og barn. I tillegg er 7000 mennesker savnet etter israelske angrep.

– Krigen har vart i tre måneder. Er du pessimist?

– Jeg håper at det nå må være nok. Vi ser at opinionen i Norge, men også i USA, øker trykket. Flertallet mener at krigen må stoppes, og at vi må få fred for palestinere og israelere.

I flere byer

I tillegg til Oslo avholdes det også demonstrasjoner i Helsinki, København, Stockholm, Cape Town og New York, ifølge Palestinakomiteen.

– Vi har koordinert med Skandivaia, Europa, USA og Asia. Vi er millioner av mennesker i gatene til sammen, sier Khateeb.

Demonstrasjonen krever «full stans i bombingen, ubegrenset humanitær hjelp og en slutt på den ulovlige okkupasjonen av Palestina», ifølge arrangementet.