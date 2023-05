Trygdeoppgjøret er klart: – Urettferdig

Pensjonistene er nærmest garantert økt kjøpekraft i år etter at trygdeoppgjøret kom i havn. Likevel mener flere at oppgjøret ikke tar godt nok vare på de som har minst fra før av.

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 7143 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023, melder regjeringen i en pressemelding.

Det er en økning på 6,41 prosent.

Selv om prisveksten skulle ende på 5,4 prosent, slik regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett, vil pensjonistene komme ut av året med en solid økning i realinntekten.

– Jeg er glad for at vi i år får en god vekst i grunnbeløpet. Ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, som for eksempel uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, får en økning på 6,41 prosent, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Urettferdig



Mimir Kristjansson, stortingsrepresentant for Rødt, mener trygdeoppgjøret er urettferdig for de som har minst:

– Det går ikke an å betale regningene med prosent. Når regjeringen nå legger opp til er trygdeoppgjør med flatt prosenttillegg, betyr det at de med lavest pensjon og lavest trygd får minst. Det er urettferdig, sier Kristjansson.

– I stedet for å dele ut prosenter burde man fulgt modellen fra lønnsoppgjøret, der man løftet de laveste lønningene mest. Det kunne man enten gjort gjennom et kronetillegg, eller et eget lavtrygdstillegg.

Mimir Kristjansson, stortingsrepresentant for Rødt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Vil ha kronetillegg



Freddy André Øvstegård (SV) sier oppgjøret er dårlig nytt for alle som er avhengig av ytelser.

– Uføre og folk på arbeidsavklaringspenger kommer skjevere ut for hvert år, og rammes særlig av prisveksten på blant annet mat, sier Øvstegård (SV), som er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Øvstegård mener regjeringen bør lære av fagbevegelsen.

– For å utjevne forskjellene trengs et kronetillegg i tillegg til bare prosentvise økninger av ytelsene. Dagens minsteytelser ligger langt under fattigdomsgrensa, da må nivåene målrettet løftes for å gjøre noe med fattigdommen.

VIL HEVE YTELSENE: Freddy André Øvstegård (SV) mener at minsteytelsene må løftes i kroner og øre for å gjøre noe med fattigdommen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Skuffet



Også Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, mener at de med lavere og midlere pensjoner burde fått noe mer ut av årets trygdeoppgjør.

– Vi er først og fremst veldig godt fornøyd med at man nå kompenserer fullt ut for prisstigningen, sier Davidsen til NTB.

Han sikter til at man i årets trygdeoppgjør har kompensert for etterslepet som oppsto da prisstigningen i fjor ble vesentlig høyere enn ventet.

– Men jeg er litt skuffet over at man ikke har en profil til fordel for dem som har lave og midlere pensjoner. De sliter ekstra nå på grunn av den høye prisveksten. Jeg hadde håpet man hadde lagt inn noe ekstra for å sukre oppgjøret litt for dem som sliter mest, sier Davidsen.