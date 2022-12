Trumps selvangivelser er offentliggjort

Tidligere president Donald Trump reagerer sterkt på at selvangivelsene hans fra 2015 til 2020 ble offentliggjort fredag.

Selvangivelsene gjelder seks år hvor Trump satt som president i USA, og markerer slutten på en årelang politisk og juridisk dragkamp om innsyn i Trumps økonomi.

Dokumentene er totalt på flere tusen sider. Foreløpige funn viser at Trump betalte svært lite i føderal inntektsskatt det første og siste året av presidentskapet, og hevdet enorme tap som bidro til å begrense skatteregningen hans, ifølge CNN.

Trump nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine da han stilte som president, og kjempet for å holde dem hemmelige mens han var i Det hvite hus.

Offentliggjøringen skjer etter at en budsjettkomité i Representantenes hus i USA stemte for å offentliggjøre skattemeldingene til ekspresidenten. Noen personsensitive opplysninger er redigert.

Foto: Andrew Harnik/AP

I november avslo den amerikanske høyesteretten å gripe inn for å stanse utleveringen av Trumps skattedokumenter, etter at domstoler sa at Representantenes hus hadde makt til å forlange dokumentene fra det amerikanske skatteorganet IRS.

Tidligere har det blitt kjent at Trump betalte 1,1 millioner dollar i skatt i to av sine år i Det hvite hus, men nesten ikke noe i de øvrige to.

– Forferdelige ting

Trump raser mot avgjørelsen i en uttalelse.

– Demokratene burde aldri ha gjort det, Høyesterett burde aldri ha godkjent det, og det kommer til å føre til forferdelige ting for så mange mennesker, sier den tidligere presidenten.

– Selvangivelsene viser nok en gang hvor suksessfull jeg har vært og hvordan jeg har vært i stand til å bruke avskrivninger og diverse andre skattefradrag som et insentiv for å skape tusenvis av arbeidsplasser og praktfulle strukturer og bedrifter.

– Makt og innflytelse

Ifølge en gjennomgang gjort av New York Times i 2020, viste Trumps selvangivelser for 2016, da han ble valgt til president, og 2017 at han kun betalte 750 dollar (i overkant 7000 kroner) skatt.

Avisen gikk gjennom 20 år av Trumps selvangivelser – i ti av de 15 foregående årene, betalte Trump ingen skatt. Begrunnelsen til Trump var at han i disse årene hadde større tap enn inntekter.

Da sa komitéleder Neal at New York Times-saken viser hvor viktig det er at Kongressen får tilgang til Trumps selvangivelser i forbindelse med saken som er innledet mot ham.

– Denne saken setter et skarpt lys på den enormt store forskjellen det er mellom folk med makt og innflytelse og en vanlig amerikaner når det kommer til skattevesenet, sa Neal da.

Saken oppdateres.