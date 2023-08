Trump vil melde seg torsdag

Donald Trump har godtatt kausjon på 200.000 dollar i Georgia, og bekrefter at han vil melde seg for politiet torsdag.

Amerikanske CNN melder mandag kveld at Donald Trump har godtatt kausjon på 200.000 dollar i saken hvor han er siktet i delstaten Georgia.

Også nyhetsbyrået AP melder om samme sum. Prislappen tilsvarer over to millioner norske kroner.

Den tidligere amerikanske presidentens advokater har mandag møtt ved distriktsadvokatens kontor. Han godtar også andre betingelser for sin løslatelse.

Trump har fått beskjed om at han må melde seg til politiet i Fulton County innen fredag. To anonyme kilder har uttalt til CNN at han vil gjøre dette torsdag

Melder seg

Trump bekrefter i et innlegg publisert på sin egen sosiale medieplattform TruthSocial at han drar til Atlanta i Georgia førstkommende torsdag for det som tilsvarer et fengslingsmøte i Norge.

Der skal han svare på hvordan han vil forholde seg til tiltalen mot ham. Etter møtet vil han bli løslatt igjen.

Tiltalen

Ifølge tiltalen prøvde Trump å endre valgresultatet i 2020, hvor han ble slått av Joe Biden.



Han er tiltalt på 13 punkter, og er blant annet tiltalt for brudd på Trump den såkalte Rico-loven. Den brukes vanligvis i saker mot organisert kriminalitet, og omtales som en «mafia-lov».



De øvrige 18 personene er også tiltalt etter denne loven.

I tillegg til denne saken, er Trump også tiltalt i tre andre saker: