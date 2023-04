Trump talte fra Florida: – Jeg trodde aldri noe slikt kunne skje i USA

For første gang i historien er en tidligere amerikansk president tiltalt for kriminelle handlinger. Selv nekter han straffeskyld. Natt til onsdag kommenterte Trump tiltalen.

Tirsdag ble tidligere president Donald Trump tiltalt på 34 punkter i retten i New York. Selv nekter han straffeskyld på alle punktene.

Det ble varslet at han skulle tale fra sitt hjem i Mar-a-Lago 02:45 norsk tid, men presidenten var på plass fra talerstolen rett før 02:20.

En større folkemengde møtte opp for å høre på talen til Trump i Florida. Flere av de oppmøtte hadde på seg klær og hatter med teksten "MAGA" påskrevet – Make Amerika Great Again.

PÅ VEI: Trump på vei opp til talerstolen. Foto: Chandan Khanna / AFP

Slagordet ble flittig brukt under 2016 presidentkampanjen og har blitt et symbol på Trumps tilhengere.

Da Trump begynte å gå mot talerstolen ble sangen "Proud to be an American" spilt over høyttaleranlegget mens publikum ropte "USA".

– Trodde ikke noe slikt kunne skje

Trump gikk hardt ut allerede fra første sekund av talen, som startet friskt med å lange ut mot distriksadvokaten Alvin Bragg.

I tillegg hevder han at tiltalen mot han er et forsøk på valginnblanding.

– Jeg trodde aldri noe slikt kunne skje i USA, sier Trump fra talerstolen.

– Det eneste jeg har gjort er å være dedikert til å fryktløst forsvare landet vårt fra de som ønsker å ødelegge det.

Blant det ekspresidenten har tatt opp fra talerstolen er presidentvalget han tapte mot Joe Biden i 2020.

– Landet vårt går til helvete, sa han noe som utløste applaus fra publikum.

FLORIDA: Flere ivrige fans hadde møtt opp for å se ekspresidenten. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Trump hevder at han har snakket med flere juridiske analytikere som alle hevder at saken mot han ikke burde vært tatt opp. Han hevder og at selv de som ikke er enig i hans politikk mener de at saken ikke burde vært tatt opp.

– Den kriminelle her er distriktsadvokaten som på ulovlig vis lekket massive mengder med informasjon fra storjuryen, sa Trump og ba igjen om saken mot han henlegges.

Stikk mot Biden

Det var ikke bare Brigg som fikk gjennomgå i Trumps tale. Også hans tidligere motstander i presidentvalget i 2016, Hilary Clinton, fikk refs fra 76-åringen.

Han hevder at Clinton kvittet seg med over 33.000 e-poster, og at ingen gjorde noe med det.

TALTE: Under talen sin kom Trump mot stikk til flere politiske personer i USA. Foto: Chad Khanna / AFP

– Men ingen har gjort det som Biden, sa Trump.

Han hevder at Biden har hatt klassifiserte dokumenter hjemme hos seg selv, som han skal ha tatt da han var senator.

Tidligere i år ble Biden sitt hus gjennomsøkt etter graderte dokumenter.

– Biden har ikke blitt trakassert og forfulgt slik som de som jobber for meg har.

– Dette er en forfølgelse, og ikke en rettsak, sa Trump videre.

Kommentar på Truth Social

Allerede før han landet i Florida kommenterte han på tiltalen mot han i en melding på sin egen sosiale plattform "Trust Social".

Dette til tross for at dommeren i saken hadde advart Trump om å legge ut noe på sosiale medier, i frykt for at det ville skape en større uro blant hans velgere.

Det virket lenge som den tidligere presidenten valgte å høre på dommeren, men etter fire timer med stillet skrev han:

– Jeg har nettopp reist til Palm Beach, Florida. Skal kommentere tiltalen i kveld på Mar-a-Lago klokken 20.15 (lokal tid). Høringen var sjokkerende for mange fordi den ikke hadde noen «overraskelser», og det er derfor ingen sak, skriver Trump.

– Et vanvittig sirkus

– Så godt som alle juridiske eksperter har sagt at det ikke er noen sak her. Det ble ikke gjort noe ulovlig!, legger ekspresidenten til.

I enda ett innlegg kommer Trump med et klart stikk til statsadvokat Alvin Brigg, hvor han latterliggjør opplegget rundt rettshøringen.



– Alvin Bragg stengte byen New York , hentet inn 38.000 politibetjenter, og vil bruke anslagsvis $200.000.000 av byens midler, for en helt lovlig betaling på $130.000, skriver Trump.



I tillegg hevder ekspresidenten at han har fått utbetalt 122.000 dollar av et beløp på 500.000 dollar, i det Trump omtaler som penger fra Stormy «Horseface» Daniels.