Trump klarer ikke betale gigabot: – Det endelige beviset

USAs tidligere president Donald Trump klarer ikke å betale pant for boten på 454 millioner dollar, sier hans advokater ifølge ABC mandag.

Summen tilsvarer rundt 3,7 milliarder kroner. Trump har ifølge advokatene «uoverkommelige vansker» med å betale.

En domstol i New York fastslo allerede før nyttår at USAs tidligere president Donald Trump og Trump Organization hadde begått bedrageri over flere år.

Med mindre han klarer å betale pant og finne en garantist – eller betale hele summen selv – vil delstaten New York kunne inndra hans eiendommer for å dekke summen.

– Bevis

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen understreker at det er nettopp dette, at Trump hele veien har hevdet han har vært rikere enn han er, som er kjernen i den siste sivile rettssaken mot ham.

– Og dette er det siste endelige beviset for at han ikke er så rik som han hevder, og hele tiden har hevdet, sier Bergesen.

At han ikke klarer betale betyr ikke bare at han selv ikke kan betale, men at heller ingen andre er villige til å stille garanti for ham.

– Han har ikke den nødvendige likviditeten. Det som må skje nå, er at han må selge unna ting, eller så vil eiendelene hans inndras. Da kan det være snakk om hoteller, golfbaner og så videre, sier Bergesen, og understreker at det heller ikke finnes bevis for at Trump sitter på nok eiendeler til å dekke summene.

– Dersom han ikke har dette, vil han måtte slå seg selv konkurs.

Statsadvokat James ba om en bot på 250 millioner dollar, samt et forbud mot å drive forretninger i New York, som er Trump-familiens hjemstat.

Retten mente det var bevist at Trump var skyldig i å blåse opp verdien på eiendommene sine med 3,6 milliarder dollar for å få fordelaktige låne- og forsikringsbetingelser.

Tatt i løgn

Statsadvokat Letitia James hevder blant annet at Trump løy om størrelsen på hans tre etasjer høye leilighet øverst i Trump Tower.

Penthouseleiligheten, som i mange år fungerte som Trumps private hjem, skal være på 930 kvadratmeter, mens Trump i bankdokumenter skal ha hevdet at den var på 2780 kvadratmeter.

Han har nå også flere straffesaker mot seg som er berammet.

– Hva vil så alle løgnene og rettssakene ha å si for Trumps politiske karriere?

– Selv om han foreløpig ikke er dømt til fengselsstraff, eller noe som konkret setter presidentkampanjen hans i fare, så begynner nå disse rettssakene å innhente ham, sier Bergesen.

Merkevaren Trump

Bergesen understreker at demokratene nå har tre ganger så mye penger å drive valgkamp for, enn det republikanerne sitter med.

– Mye av pengene som har gått til disse rettssakene er foreløpig betalt av hans velgere. Noen vil nok gi ham penger videre uansett, mens andre nok kjenner at pengene ikke går til det de skulle, sier han.

Bøtene og økonomien vil hindre hans muligheter til å drive en vellykket valgkamp, mener Bergesen.

– Han har også rettssaker framover som gjør at han må være til stede i retten, og ikke kan reise rundt og drive valgkamp.

Dette må Trump gjøre nå

Men Bergesen understreker at Trump bruker retten til å drive valgkamp.

– Kanskje dette også er noe av grunnen til at han dømmes, fordi han ikke bruker tiden på å forsvare seg, men komme med sin politikk, sier han.

Tidligere meningsmålinger har også vist at en fjerdedel av Trump-velgerne har sagt at de ikke vil stemme på ham, dersom han blir dømt i noen av straffesakene mot ham.

– Og det Trump må gjøre nå er å overbevise velgerne som ikke er sikre. Det kan bli en vanskelig oppgave når disse bøtene nå gjør det vanskelig for ham både å være forretningsmann og politiker, dette hindrer ham veldig. Vi så det også underveis i rettssaken, at det gikk hardt inn på ham at Trump-merkevaren som han har brukt hele livet på å bygge opp blir svekket, sier han.