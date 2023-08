Trump: – Jeg er på vei til Washington for å bli arrestert

– Jeg er nå på vei til Washington D.C. for å bli arrestert, skriver den tidligere presidenten, Donald Trump, i USA på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social torsdag.

Det skjer etter at den nye tiltalen på fire punkter tirsdag ble tatt ut mot ekspresidenten.

Her anklages påtalemyndigheten ham for en omfattende og månedslang innsats for å «svekke, hindre og overkjøre» den føderale prosessen for å bekrefte valgresultatet i 2020.

– En stor ære

Det hele endte med kongresstormingen 6. januar 2021. Syv personer mistet livet i forbindelse med stormingen.

VILLE STANSE GODKJENNING: Trump-tilhengere tok seg over sperringene og inn i den amerikanske kongressen 6. januar 2021 mens de folkevalgte var i ferd med på godkjenne Joe Bidens valgseier over Donald Trump. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Trump må møte i retten torsdag kveld klokken 22, norsk tid.

Her vil Trump si hvordan han stiller seg til tiltalen. Trump mener at tiltalen, som er tatt ut av spesialetterforsker Jack Smith, er politisk motivert, og det er ventet at han vil erklære seg ikke skyldig.

Den tidligere president hevder fremdeles at presidentvalget i 2020, som han tapte mot Joe Biden, var «korrupt, rigget og stjålet».

Dette er blitt motbevist flere ganger og han har ikke lagt frem beviser for påstandene – til og med hans egen justisminister, William Barr, sa i 2020 at det ikke var funnet bevis for valgjuks som ville endret utfallet av valget.

– Det vil ikke gå bra for Trump, sier Barr nå.

Trump virker å være ved godt mot i forbindelse med tiltalen og at han nå er på vei til den amerikanske hovedstaden:

– Det er en stor ære, fordi jeg blir arrestert for deres skyld, skriver han videre før han avslutter innlegget med valgkamp

Ifølge Reuters er han tiltalt etter fire punkter:

Sammensvergelse for å bedra myndighetene

Sammensvergelse for å forhindre en offisiell prosess

Sammensvergelse for å frarøve andres borgerrettigheter

Påvirkning av vitner

Tiltalen omtaler også seks medsammensvorne, uten å oppgi navnene deres.

Tiltalt i flere saker

Trump er også tiltalt i to andre saker: