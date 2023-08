Trump i retten: Hevder seg ikke skyldig

USAs tidligere president Donald Trump er tilbake i Washington D.C. Han må møte i retten etter at han er blitt tiltalt på fire punkter, som følge av at hans forsøk på å klamre seg til makten – selv etter å tapt mot Joe Biden i presidentvalget i 2020.

Den tidligere presidenten har blitt tatt i ed. Han har etter prosedyre sverget på at han skal snakke sant i retten, at det er han som er Donald J. Trump, og at han ikke er under påvirkning av rusmidler i retten.



Deretter hevder han seg ikke skyldig etter tiltalen, hvor han er anklaget for å forsøke å motarbeide valgresultatet.

Dommer Moxila Upadhyaya sier Trump får gå fri etter rettsmøtet, men han må skrive under på en kontrakt hvor han forplikter seg til å møte i retten til første høring i saken allerede 28. august. Avtalen er signert.

ANKOMST: Trumps sorte bil ruller opp foran tinghuset i Washington. Foto: AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Som del av avtalen får Trump heller ikke lov til å kommunisere med noen han vet at er vitner i saken, med unntak av gjennom sine advokater, eller at de er sammen med ham når han gjør det.



Dommeren advarer også Trump mot å bryte disse retningslinjene for løslatelse. Gjør han det, sier hun, vil det muligens utstedes en etterlysning på ham og løslatelsesbetingelsene kan bli fjernet.

I tillegg vil han da også kunne bli holdt varetektsfengslet frem rettssaken, få en strengere straff og bli tiltalt for forakt for retten.



Stort fremmøte

Trump ligger soleklart an til å bli republikanernes presidentkandidat i valget neste år, til tross for alle juridiske saker han har mot seg.



Påtalemyndigheten anklager ham for en omfattende og månedslang innsats for å «svekke, hindre og overkjøre» den føderale prosessen for å bekrefte valgresultatet i 2020.



Det hele endte med kongresstormingen 6. januar 2021. Syv personer mistet livet i forbindelse med stormingen.

– Jeg er nå på vei til Washington D.C. for å bli arrestert, skrev den tidligere presidenten på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social tidligere torsdag.

UTENFOR RETTEN: Både tilhengere og motstandere av tidligere president Donald Trump har møtt opp utenfor rettssalen i Washingtoin D.C., hvor Donald Trump har blitt bedt om å møte klokken 22.00 norsk tid torsdag. Foto: Photo by Kent Nishimura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Utenfor rettslokalene har folk samlet seg, både tilhengere og motstandere av ekspresidenten.

– En stor ære

Trump mener at tiltalen, som er tatt ut av spesialetterforsker Jack Smith, er politisk motivert, og det er ventet at han vil erklære seg ikke skyldig.

Den tidligere president hevder fremdeles at presidentvalget i 2020, som han tapte mot Joe Biden, var «korrupt, rigget og stjålet».

TILHENGERSKARE: «MAGA AGAIN» står det på en av plakatene til Trumps trofaste støttespillere, «MAGA» står for «Make America Great Again», og er et populært slagord blant den tidligere presidentens folk. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Dette er blitt motbevist flere ganger og han har ikke lagt frem beviser for påstandene – til og med hans egen justisminister, William Barr, sa i 2020 at det ikke var funnet bevis for valgjuks som ville endret utfallet av valget.

– Det vil ikke gå bra for Trump, sier Barr nå.

Trump virker å være ved godt mot i forbindelse med tiltalen og skrev dette da han var på vei til den amerikanske hovedstaden:

– Det er en stor ære, fordi jeg blir arrestert for deres skyld, skriver han videre før han avslutter innlegget med valgkampslagordet «Make America Great Again».

TROPPER OPP: En mann med flagg har stilt opp for å vise støtte til den tidligere presidenten – som nå er tiltalt for sammensvergelse. T-skjorten viser Ashli Babbitt, én kvinne som døde da hun deltok i opprøret 6. januar 2021. Foto: Photo by Kent Nishimura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Han er tiltalt etter fire punkter:

Sammensvergelse for å bedra myndighetene

Sammensvergelse for å forhindre en offisiell prosess

Sammensvergelse for å frarøve andres borgerrettigheter

Påvirkning av vitner

Tiltalen omtaler også seks medsammensvorne, uten å oppgi navnene deres. BBC har likevel klart å kartlegge de fleste av disse:

Rudy Giuliani: Trumps advokat, og tidligere borgermester av New York. Beskrives i tiltalen som «en advokat som var villig til å bevisst spre falske påstander». Giuliani reiste rundt på møter etter valget, hvor han spredte falske påstander om valgfusk.

Trumps advokat, og tidligere borgermester av New York. Beskrives i tiltalen som «en advokat som var villig til å bevisst spre falske påstander». Giuliani reiste rundt på møter etter valget, hvor han spredte falske påstander om valgfusk. John Eastman: Advokat ved Det hvite hus under Trump. Skal ifølge tiltalen ha «utviklet og forsøkt å implementere en strategi for å bruke visepresidentens rolle for å hindre sertifiseringen av valgresultatet».

TRUMPS HJELPERE: F.v.: John Eastman, Rudy Giuliani, Sidney Powell og Jeffrey Clark. Foto: Fotocollage / AFP

Sidney Powell: Advokat, som etter Trumps valgnederlag lovet å «slippe løs Kraken», i billedlig forstand. Beskrives i tiltalen som «en advokat med påstander uten holdepunkt om valgfusk, som selv den tiltalte Trump privat har beskrevet som 'sinnsyke'».

Jeffrey Clark: Advokat ved justisdepartementet. Skal ifølge tiltalen ha «brukt justisdepartementet til å åpne bløffaktige etterforskninger av valget, og utøvet innflytelse på delstaters lovgivning med bevisst falske påstander om valgfusk».

Kenneth Chesebro: Advokat som skal ha hjulpet Trumps kampanje i Wisconsin etter valgnederlaget.

En ukjent politisk rådgiver: Den sjette medsammensvornes identitet er så langt ikke kjent. Vedkommende beskrives i tiltalen som «en politisk rådgiver», som skal ha vært med på å sette i gang en plan om å «feilaktige valgmenn til Washington for å hindre sertifiseringsprosessen.

Tiltalt i flere saker

Trump er også tiltalt i to andre saker:

For å ha brutt spionasjeloven ved å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han var ferdig som president. Han har erklært seg ikke skyldig. Rettsaken vil trolig begynne i mai 2024.

For regnskapslovbrudd i forbindelse med hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, som hevder at de to hadde et utenomekteskapelig forhold. Trump nekter for dette og straffskyld. Saken er ventet å starte i mars 2024.

I tillegg er han under etterforskning i delstaten Georgia for valgpåvirkning i forbindelse med presidentvalget 2020. En storjury har anbefalt at det tas ut tiltale mot flere personer, muligens også Trump. En eventuell tiltale er ventet i løpet av sommeren 2023.