Trump fordømmes for å ville oppheve deler av grunnloven

Tidligere president i USA, Donald Trump, foreslo lørdag å oppheve den amerikanske grunnloven. På den måten kan han omgjøre valget i 2020 og gjeninnsettes som president, skriver CNN.

Utsagnet skal ha kommet fra Trumps egne sosiale plattform «Truth Social», hvor den tidligere presidenten fortsatt hevder at valget ble stjålet fra han etter valgjuks.

– Et massivt juks av denne typen og denne størrelsen rettferdiggjør opphevelse av alle regler, reguleringer og paragrafer, selv dem som står i grunnloven, skrev Trump.

Burde ikke tas seriøst

Uttalelsene har blitt møtt med mye motstand fra flere hold, og Det hvite hus var raske til å irettesette forslaget.

– Å angripe grunnloven og alt den står for er en forbannelse for vår nasjons sjel og bør fordømmes universelt, sa talsperson for Det hvite hus Andrew Bates i en uttalelse, hvor han kalte også grunnloven for et hellig dokument.

I et intervju med ABC News søndag ble den republikanske lederen Dave Joyce presset hardt på temaet. Etter flere forsøk på å unngå emnet, svarte han til slutt at Trumps kommentar ikke burde tas seriøst.

– Jeg vil støtte den republikanske lederen uavhengig, sier Joyce.

Må skille fakta fra fantasi

Programleder George Stephanopoulos reagerer på utsagnet og spør om den republikanske lederen vil støtte en kandidat som ønsker å oppheve grunnloven.

– Vel, du vet, han sier mange ting. Jeg kan virkelig ikke «jage» hver eneste av disse sprø uttalelsene som kommer ut fra noen av kandidatene for øyeblikket, svarer Joyce.

– Han sier så mange slike ting, men det betyr jo ikke at det kommer til å skje. Så man må skille fakta fra fantasi, og det å skulle suspendere grunnloven og dermed gå bakover i tid - er fantasi, legger lederen til.

Joyce er medlem av Representantenes hus, og representerer Ohio for det republikanske partiet.

Fordømmer uttalelsen

Påtroppende mindretallsleder i Representantene hus, Hakeem Jeffries, kalte uttalelsen merkelig og ekstrem og sa at Republikanerne må bestemme seg for om de vil fortsette å støtte Trumps antidemokratiske synspunkter.

Flere republikanere fordømte også uttalelsen. Kongressrepresentant Mike Turner tok et heftig oppgjør med utsagnet og sa det bør være en faktor når partiet velger hvem som blir partiets kandidat ved valget i 2024.

Demokrat og leder av Senatet, Chuck Schumer, fordømmer utspillet til Trump, melder Reuters.

Trump har de siste dagene også vakt sinte reaksjoner etter at han tok imot to kjente antisemitter til middag i Mar-a-Lago i Florida.

Rapperen Kanye West, som nylig uttrykte sin beundring for nazismen og Adolf Hitler, hadde med seg den kjente holocaust-fornekteren Nick Fuentes til middagen, uten at noen hindret dem i å komme inn.