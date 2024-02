Trump får 3,7 milliarder kroner i bot

DØMT: Donald Trump er skyldig i bedrageri. Foto: Michael M. Santiago / Getty Images via AFP / NTB

Donald Trump får også forbud mot å drive forretninger i delstaten New York i tre år fremover.

En domstol i New York fastslo allerede før nyttår at USAs tidligere president Donald Trump og Trump Organization har begått bedrageri over flere år.

Fredag kom straffen.

Dommer Athur Engoron dømmer Donald Trump til 354,9 millioner dollar i bot. Dette tilsvarer 3,7 milliarder norske kroner.

«Retten konkluderer med at tiltalte sannsynligvis vil fortsette på sitt bedragerske vis med mindre domstolen gir betydelige pålegg», skriver Engoron i dommen.

Blir ikke oppløst

Donald Trump får også forbud mot å drive business i delstaten i New York i tre år. Det samme gjør hans tidligere økonomidirektør Alen Weisselberg.

Sønnene Donald Jr. og Eric Trump får forbud mot å drive business i New York i to år fremover. De må også ut med 42 millioner kroner hver.

Statsadvokat Letitia James ba også om at Ivanka Trump skulle ilegges forbud mot å drive forretninger i New York, men dette fikk hun ikke medhold i.

Dommeren gikk heller ikke med på at Trumps selskaper må oppløses, slik James hadde bedt om.

Under rettssaken gikk Trump i januar hardt ut mot dommeren.

– Du har din egen agenda, sa Trump, noe som førte til at Engoron ba Trumps advokat om å få kontroll på klienten.

Løy om leiligheten

Statsadvokat James ba om en bot på 250 millioner dollar, samt et forbud mot å drive forretninger i New York, som er Trump-familiens hjemstat.

Engoron mener at statsadvokaten har bevist at Trump er skyldig i å blåse opp verdien på eiendommene sine med 3,6 milliarder dollar for å få fordelaktige låne- og forsikringsbetingelser.

Letitia James hevder blant annet at Trump løy om størrelsen på hans tre etasjer høye leilighet øverst i Trump Tower.

Penthouseleiligheten, som i mange år fungerte som Trumps private hjem, skal være på 930 kvadratmeter, mens Trump i bankdokumenter skal ha hevdet at den var på 2780 kvadratmeter.

Fattigere nå

Det er bare noen uker siden Trump også ble dømt til å betale den tidligere journalisten E. Jean Carroll 875 millioner kroner for ærekrenkelser.



Totalt er dermed Trump dømt til å punge ut med 4,5 milliarder kroner hittil i år.

Enda mer alvorlig er det at han i tillegg er tiltalt for 91 lovbrudd fordelt på fire straffesaker. Den første straffesaken starter 25. mars og handler om den såkalte hysjpengeutbetalingen til pornostjernen Stormy Daniels.