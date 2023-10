Trump ankommer retten: – Det eneste offeret er meg

Fra mandag klokken 16.00 norsk tid er rettssaken mot tidligere president Donald Trump i delstaten New York i USA i gang.



Minutter før den starter er Trump på plass i retten. Overfor pressen hevder han seg forfulgt:

– Dette er en fortsettelse av den største heksejakten noen sinne. Det var ikke noe offer her. Det eneste offeret er meg, hevder han.

Trump, som forsøker å for tredje gang bli republikanernes kandidat i et presidentvalg, mener rettssaken kun handler om å skade hans sjanser i valget.

– Landet har gått til helvete, raser han videre. Rettssaken beskriver Trump som bedragersk – og det er nettopp bedrageri han selv er anklaget for.

Dommeren har allerede fastslått at den tidligere presidenten er skyldig i bedrageri. Spørsmålet er nå i stor grad hva konsekvensene blir.

RASER: USAs tidligere president Donald Trump virker ikke særlig fornøyd ved ankomst i retten mandag. Foto: Seth Wenig / AP Photo

– Nå skal jeg inn å møte denne kjeltring-dommeren, og høre hva denne mannen har å si, sier den bedrageribeskyldte tidligere presidenten.

Ett mulig utfall er at Trump får sine eiendommer i storbyen tvangssolgt. Blant disse er det ikoniske signaturbygget Trump Tower.

Inne i rettssalen er det fotoforbud etter at saken startet. Trump sitter med sine forsvarsadvokater. Også sønnene Eric og Donald Jr. er på plass – de er også tiltalt.

– Rettferdigheten vil seire

Statadvokat Letitia James, som er påtalemyndighetens aktor i saken, kommer klokken 15.30 norsk tid med en kjapp kommentar:

– Ingen står over loven. Rettferdigheten vil seire, slår hun fast ifølge Reuters.

«No one is above the law», står det også på mange av plakatene demonstrantene utenfor rettssalen holder mandag ettermiddag.

Statsadvokat Letitia James ankommer retten i New York mandag ettermiddag norsk tid. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Bedrageriene Trump er tiltalt for, går ut på at han skal ha blåst opp verdiene på sine eiendommer med hele 3,6 milliarder dollar. Dette gjorde at han kunne få bedre betingelser for lån og forsikring.



Skal ha løyet om luksussuite

Statsadvokat James hevder blant annet at Trump løy om størrelsen på hans tre etasjer høye leilighet øverst i Trump Tower.

Les mer om saken: – Et ekstremt slag mot Trumps ego



Penthouseleiligheten, som i mange år fungerte som Trumps private hjem, skal være på 930 kvadratmeter, mens Trump i bankdokumenter skal ha hevdet at den var på 2780 kvadratmeter.