Tror flere får krysse grensen torsdag: Disse blir prioritert

Alle nordmenn som tirsdag fikk klarsignal om at de kunne forlate Gaza, er nå ute. Torsdag kan flere få tre om bord bussen i retning Kairo.

Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide kaller onsdag inn til pressekonferanse om nordmenn i Gaza.



– Vi har fått signaler om at flere borgere kan bli klarert for å reise ut av Gaza i morgen, sier Støre. Han sier de har fått tilbakemelding om at norske borgere har kommet seg ut av Gaza.

– Bussen er full

– Det siste vi fikk nå er at første bussen forlater grenseposten i retning Kairo om noen få minutter. Bussen er nå full, sier statsministeren.

Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det er fortsatt rundt 200 norske borgere på Gaza.

– Vi har fokus på å få ut flere og har grunn til å tro at det også kommer flere ut i morgen, men vi er altså ikke i mål før vi har fått ut alle som kommer ut.

– Hvordan prioriterer dere hvem som får komme ut først?

– Det er en prioritering etter sårbarhet og for eksempel familie med mange barn har kommer tidlig i køen, svarer utenriksminister Espen Barth Eide.

Norges ambassadør i Egypt, Hilde Klemetsdal, sier til TV 2 at en del av dem også er skadet.

– Jeg kan ikke si så mye om det, men vi har hatt noen som er skadet, noen som er syke og mange barn. Så det er jo mange sårbare i den første gruppa som kommer nå.



Alle 51 er ute

Tirsdag fikk 51 norske borgere klarsignal om at de hadde fått tillatelse til å forlate Gaza over Rafah-overgangen til Egypt.

Barth Eide sier alle 51 norske borgere som fikk klarsignal om å forlate Gaza tirsdag, har onsdag kommet seg over.

– Alle har kommet seg gjennom og inn på egyptisk side. Mange er nå ute i bussen, og den første bussen er i ferd med å dra, sier han.

Nå venter en lang reise hjem gjennom Egypt og via hovedstaden Kairo. De skal kjøre buss gjennom natten.

– Nå vet vi altså at mange av dem sitter i den første bussen allerede og er på vei til Kairo. Men de skal altså kjøre gjennom Sinai. Det er en veldig lang kjøretur, og det er ikke spesielt bra vær, så det kan ta litt lenger tid, sier Barth Eide.

UD har et mottakssenter med krisestab i Kairo, for de som nå har kommet seg til Egypt.

– De kommer til å være ganske slitne, tror jeg, både etter alltid de opplevde der inne og det som blir en lang reise til Kairo, sier utenriksministeren.