Tror 20.000 kan ha omkommet

Antall omkomne i flomrammede Derna, nord i Libya langs Middelhavet, vil trolig nå 20.000.



Det sier ordføreren i byen til TV-kanalen Al-Arabiya ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Anslaget er basert på antall distrikter i byen som er skylt bort.

Likhusene og sykehusene i området er overfylte med lik, skriver den britiske kringkasteren BBC.

De døde begraves i massegraver.

SKYLT BORT: Store områder med hus og bygninger er ødelagte og borte etter den massive flommen – her fra kriserammede Derna, ved Middelhavskysten. Foto: AP Photo/Muhammad J. Elalwany

Minst 5000 personer er allerede bekreftet omkommet etter flommen som rammet landet i helgen, mens minst 10.000 er bekreftet savnet.

– Sjøen skyller konstant opp titalls lik, sier minister Hisham Chkiouat i den østlige regjeringen i landet.

I tillegg er 30.000 personer fordrevet. Flere land har sendt krisehjelp til landet, mens den norske regjeringen sier at de vurderer det.



– Aldri sett noe lignende

Det var søndag at to demninger ved byen kollapset og skapte en voldsom og brå oversvømmelse, som BBC omtaler som en tsunamilignende flom.

Store nedbørsmengder under stormen «Daniel» førte til at demningene bukket under.

De savnede, og antatt omkomne menneskene, ble tatt med vannmassene ut på havet eller begravd under jordmassene og de kollapsede bygningene.



Dra pilene til venstre og høyre for å se før og etter flommen:



STORE ENDRINGER: Bildene viser byen Derna, nord i Libya, før og etter flommen. Foto: Satellite image ©2023 Maxar Technologies / AFP

Leger uten grensers krisegruppe vil ankomme området torsdag «for å vurdere det medisinske behovet og å donere medisinsk nødutstyr for å pleie sårede samt likposer til Libyske Røde Halvmåne».

Deler av byen er helt borte, ifølge myndighetene.

– Jeg har aldri sett noe lignende før. Det er virkelig en tsunami, sier Chkiouat.

ØDELEGGELSER: En bil midt i kaoset etter flommen i Derna i Libya. Foto: Reuters/Esam Omran Al-Fetori

Ifølge fotojournalist Taha Muftah, som BBC har snakket med, har eksperter slått alarm om tilstanden til demningen siden 2011.

– Men ingen gjorde noe med det, påstår han.

Ifølge fotojournalisten hørtes demningskollapsen ut som et luftangrep.

Trenger hunder

Det pågår fremdeles et storstilt redningsarbeid for å forsøke å redde levende ut fra sammenraste bygninger.

Den libyske legen Najib Tarhoni, som har jobbet på et sykehus i nærheten av Derna, sier til kanalen at det er behov for mer hjelp.

– Jeg har venner på dette sykehuset som har mistet de fleste i familien … de har mistet alle de har, sier Tarhoni og fortsetter:

– Vi trenger folk som forstår situasjonen, logistisk hjelp, hunder som kan lukte folk og få dem opp fra under bakken. Vi trenger humanitær hjelp, folk som faktisk vet hva de gjør.

HJELP: Egyptiske redningsarbeidere bærer et lik mellom seg i byen Derna i Libya etter katastrofeflommen. Foto: Reuters/Ahmed Elumami

Libya er politisk og geografisk splittet i kjølvannet av Den arabiske våren der Gaddafi-regimet ble styrtet, med to parlament og regjeringen, henholdsvis i Tripoli og Tobruk. Det internasjonale samfunnet anerkjenner Tripoli-regjeringen som den legitime regjeringen i landet.



Til tross for splittelsen har Tripoli sende medisinsk utstyr, likposer, leger og helsepersonell.