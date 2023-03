Trodde hun satte seg i en Uber - ble funnet drept i skogholt

MISTET DATTEREN: Seymore og Marci Josephson med datteren Samantha mellom seg. I mars 2019 ble datteren drept på brutalt vis, etter en bytur. Foto: Privat /«Death in the dorms» / Disney+

Etter en tur på byen med venner i South Carolina i mars 2019, bestemte juss-studenten Samantha Josephson (21) seg for å dra hjem fra utestedet Bird Dog bar.

For å komme seg trygt hjem til campus bestilte Samantha i 2-tiden på natten en kjøretur via Uber, en app der man som passasjer kan avtale kjøreoppdrag og pris med privatsjåfører som er tilknyttet varemerket.

TOK FEIL: Samantha Josephson fikk ikke med seg at Uber-sjåføren hadde kansellert bestillingen hennes - og trodde at den svarte bilen til venstre i overvåkningsvideoen var Uber'en. Det ble en fatal misforståelse. Foto: Privat /«Death in the dorms» / Disney+

Men 21-åringen fikk ikke med seg at Uber-sjåføren hadde kansellert kjøreturen, fordi at sjåføren ikke fant henne på det planlagte stedet han skulle plukke henne opp.

Overvåkningsvideo fra utsiden av baren viser at Samantha står og speider etter det hun tror er en Uber som skal hente henne, og kjøre henne trygt hjem.

DET ALLER SISTE BILDET: Samantha på vei inn døren i bilden hun tror er Uber'en hun hadde bestilt gjennom appen. Kort tid senere ble hun knivstukket og drept av den tre år eldre mannen. Foto: Privat /«Death in the dorms» / Disney+

Etter noen minutter kjører en svart Chevrolet Impala opp på siden av henne, og den unge studenten setter seg intetanende inn i baksetet. Det er nærliggende å tro at 21-åringen tror at dette er Uber-bilen hun har bestilt.

Men i sjåførsetet sitter 24-åringen Nathaniel Rowland – som i løpet av kort tid skal gå fra å være sivilist, til drapsmann. Ett klikk på barnesikringen, og Samantha er fanget.

Mistet kjæresten

Da den unge kvinnens romkamerater kommer hjem fra byen, en stund etter at hun forlot baren, og ikke finner henne i sengen, forstår de raskt at noe er galt.

Den jevnaldrende kjæresten, Greg Corbishley, har heller ikke hørt fra Samantha, og forsøker å spore henne gjennom en app på mobilen. Men alle spor etter kjæresten opphører i Rosewood-området, drøye fem minutter unna baren der Samantha hadde festet med vennene sine.

KJÆRESTEN: Greg Corbishley forsøkte å spore opp Samantha via en app, men alle sport opphørte et steinkast unna baren hun hadde vært på. Foto: Privat /«Death in the dorms» / Disney+

Det skal enda gå 14 timer før lokale jegere, som er ute og jakter kalkun, finner 21-åringen ille tilredt i et skogholt en time unna baren.

Obduksjonsrapporten skal siden vise at den unge jentas kropp har 120 knivstikk. Ett av dem direkte gjennom høyre håndflate, noe som vitner om at 21-åringen forsøkte å forsvare seg.

Mest graverende drapssak dommeren hadde sett

Overvåkningsvideo fra området utenfor baren ga politiet raskt indikasjoner på hvem det var som eide den svarte Chevrolet Impala'en.

Ganske nøyaktig 24 timer etter det brutale drapet på 21-åringen, ble Nathaniel Rowland observert kjørende rundt i bilen Samatha endte sine dager i – bare et steinkast unna baren han plukket henne opp.

I bilen ble det raskt funnet store mengder blod, som siden skulle vise seg å stamme fra Samantha. Mannen ble arrestert på stedet.

DRAPSMANN: Nathaniel Rowland med sin advokat Alicia Goode under rettssaken som foregikk i uni 2021. Han fikk livstid, uten mulighet til prøveløslatelse, for å ha drept 21-åringen. Foto: Tracy Glantz / NTB

27. juli 2021 ble Rowland dømt for kidnapping, forsettlig drap og besittelse av våpen. Juryen brukte bare en time på å komme frem til dommen - som endte med livstid i fengsel, uten mulighet til prøveløslatelse.

– For de som har spurt meg om å vise barmhjertighet, ligger ikke det i mitt DNA. Det finnes tusen stier som alle leder direkte til deg. Alle bevisene, hver tomme av bevisene, viser ikke bare rimelig tvil, men den høyeste standard som loven krever. Alt peker på din skyld, sa dommer Clifton Newman da dommen ble lest opp.

Han beskrev det som den mest graverende drapssaken han hadde sett i retten før.

INGEN NÅDE: Dommer Clifton Newman fortalte under domsavsigelsen at dette var den mest graverende drapssaken han hadde jobbet med i retten. Foto: Tracy Glantz

Foreldrene jobber for økt sikkerhet

I kjølvannet av det brutale drapet på datteren deres, har foreldrene Seymore og Marci Josephson opprettet organisasjonen #Whatsmyname, som fokuserer på sikkerhet når man bestiller kjøreturer gjennom foretak som Uber og Bolt.

De oppfordrer til at man alltid skal be sjåføren om å opplyse hva navnet på bestiller er før man setter seg inn i bilen, og sørge for at bilskiltnummer stemmer overens med den som er i appen.

SØSTEREN: Sidney Josephson mistet storesøsteren Samantha i mars 2019. De hadde et spesielt nært forhold. Foto: Privat /«Death in the dorms» / Disney+

I 2019 signerte New Jersey-guvernør Phil Murphy Sami's Law – oppkalt etter drapsofferet Samantha Josephson – som blant annet krever flere måter for sjåføren å identifisere seg på overfor kunden.

Denne loven ble senest i januar 2023 signert av president Joe Biden (80), og dermed innført på nasjonalt plan, opplyser AbcNews4.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra ekteparet Seymore og Marci Josephson, foreløpig uten hell.

Også her hjemme har drapet, og etableringen av Sami's Law, fått direkte følger for kunder som benytter seg av felleskjøring via app.

Flere kvinner enn menn har følt seg utrygge i taxi

I en undersøkelse fra Forbrukerrådet, publisert samme måned som Samantha ble drept, viste tall at hver fjerde nordmann hadde følt seg utrygg i taxi.

«Flere kvinner enn menn har følt seg utrygge. Nesten hver tredje kvinne svarte ja på dette spørsmålet, mot hver fjerde kvinne i 2014» kom det frem i undersøkelsen.

– Vi må sikre at sjåføren utfører jobben sin skikkelig uten å gjøre passasjeren engstelig. Forbrukerrådet har derfor i vårt høringssvar foreslått at det skal straffe seg når sjåføren svikter. I de mest alvorlige tilfellene må han rett og slett miste retten til å kjøre taxi, sa Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, i pressemeldingen fra 2019.

DIREKTØREN: Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, synes det er rystende at så mange har fryktet for sin egen trygghet i en taxi. Foto: John Trygve Tollefsen / Forbrukerrådet

Forbrukerrådet uttrykte også at de er av den oppfattelse at digitale løsninger vil bidra til økt sikkerhet og forhindre mulige kriminelle handlinger.

«Da kan du sjekke at sjåføren er den han utgir seg for å være, og at han har valgt den raskeste veien. Det gir også bevis, hvis det er grunn til å klage», kom det frem i pressemeldingen.

Til TV 2 forteller Anna Jakobsson, driftsleder i Norgestaxi, at det i Norge er krav om å ha synlig kjøreseddel, eller ID-kort, i taxiene.

– I tillegg er alle sjåførene verifisert gjennom oss, politiet og Fylkeskommunen. Sjåførene må ha plettfri vandel. I tillegg er opplæringen vi gjennomfører et viktig element, samt at app'en vår gir god informasjon. Med dette sikrer vi at kunder er trygge når de setter seg inn i en bil fra NorgesTaxi.

TV 2 har vært i kontakt med Thomas Barbo i selskapet Bolt, som blant annet holder til i Norge. Han forteller at for å kunne kjøre for Bolt, både krever og kontrollerer selskapet at sjåføren har alle nødvendige dokumenter som førerkort, kjøreseddel og drosjeløyver på plass, før de får tilgang til sjåfør-appen.

– Vi utfører også kontroller på eksisterende førere for å passe på at de følger reglementet, og hvis vi mistenker at noen bryter reglene blir de midlertidig utestengt. Hvis man mistenker at regler brytes kan man enkelt ta kontakt med Bolt gjennom appen, forklarer Barbo til TV 2.

LEDER I BOLT: Thomas Barbo sier til TV 2 at Bolt har flere tiltak for å øke sikkerheten – både for kundene og sjåførene. Foto: Johnny Vaet Nordskog / Bolt

Han trekker frem at alle som kjører for Bolt må registrere seg, noe som han mener at i seg selv gir trygghet.

- Ikke bare for sjåførene, men også passasjerene. Kundene kan se hvem sjåføren er når de har akseptert turen. Sjåfører som får flere påfølgende klager blir fjernet fra appen. Hvis en passasjer rangerer en tur lavt, kan de slippe å få samme sjåfør ved en senere anledning. Dette er en revolusjon i taximarkedet, og en trygghet for brukerne som ikke har vært der tidligere.

