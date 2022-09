Trekker seg fra omstridt samarbeid med Nomi AS

Det har stormet rundt kjendistrioen Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta de siste dagene, etter at det ble kjent at de skulle åpne en skjønnhetsklinikk til 40 millioner kroner.

Kritikken gikk direkte på at trioen omtalte tilbudene fra klinikken som «kvinnehelse», noe som i etterkant har skapt store overskrifter.

Mandag ettermiddag varsler selskapet Nomi en pressemelding, sammen med trioen, at kjendisene har trukket seg fra samarbeidet.

Beklager bruk av uttrykk

– Vi er lei oss for måten begrepet kvinnehelse ble brukt i forbindelse med lanseringen. Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen. Nomi Oslo var et prosjekt vi gikk inn i med de beste intensjoner, vi ønsket å lage noe mer enn en ren skjønnhetsklinikk, men slik debatten har utviklet seg er et videre engasjement i Nomi umulig, står det innledningsvis i uttalelsen.

– Vi føler et stort ansvar overfor alle de fantastiske medarbeiderne på Nomi Oslo som har satset på oss, og ønsker at de skal få mest mulig arbeidsro før åpning. Det er uforenlig med at vi skal fortsette som eiere, står det videre.

TV 2 har ennå ikke lykkes i å få en kommentar fra Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta.

Tar over fullt eierskap

Selskapet Nomi AS varsler at legen Karim Sayed tar over aksjene og alle økonomiske forpliktelser. Legen vil med det ta fullt eierskap over skjønnhetsklinikken.

NYÅPNING: Skjønnhetsklinikken skulle ha åpnet på Frogner i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2.

– Når vi har landet på den avgjørelsen, håper vi samtidig at fokuset på viktige kvinnehelsespørsmål som har oppstått i kjølvannet av våre uheldige uttalelser kan føre til økt oppmerksomhet og bevissthet, som på sikt kan føre til at flere kvinner får den hjelpen de fortjener. Det er ingen unnskyldning, det er et håp, står det videre i pressemeldingen fra Nomi.

Uttalelse skapte sinne

Tilbudet til klinikken skulle blant annet tilby estetisk medisin, med fettreduksjon, rynke- og hormonbehandlinger. Trioens ønske var at skjønnhetsklinikken skulle bli «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin».

I en pressemelding skrev de følgende:

«Det ligger så mye positiv energi i å føle seg vel, og vi har savnet en klinikk som kunne sette sammen alle fagfeltene, som kunne se på oss som et sammenhengende menneske og følge oss over tid. Det handler om kvinnehelse og forebygging av alt det kroppen skal gjennom».

Startet spleis

Som svar på utsagnene til de tre venninnene valgte to jenter å starte en kronerulling for å gjøre noe positivt for landets kvinner, hvor de omtalte spleisen som «ekte» kvinnehelse.

Mandag hadde de samlet inn over 250.000 kroner.

– Godt å få utløp for denne ekstreme provokasjonen i en konstruktiv form, sier initiativtaker.