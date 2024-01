Trebarnsmor (26) døde i taxi etter rumpeoperasjon

OPERASJON: Mange velger å gjennomføre kirurgiske inngrep i utlandet for å spare penger. Foto: Colourbox

En britisk trebarnsmor på 26 år dro til Tyrkia for å gjennomføre en brazilian butt lift, kalt rumpeforstørrelse på norsk.

Til tross for flere advarsler fra familien, gjennomførte hun likevel operasjonen i utlandet.

Det endte fatalt, ifølge The Independent.

I sjokk

Få dager etter operasjonen skulle kvinnen tilbake til klinikken i Tyrkia for en ekstra sjekk.

Dit kom hun aldri.

I taxien på vei til sykehuset, døde den 26 år gamle kvinnen av et hjerteinfarkt som var forårsaket av operasjonen.

Hendelsen skjedde bare timer før hun skulle reise hjem til England, og partneren hennes ga hjerte- og lungeredning i et desperat forsøk på å redde livet hennes.

Kvinnens familie hadde lenge prøvd å overtale henne til å ikke gjennomføre rumpeoperasjonen, fordi de var bekymret for hennes sikkerhet.

Familien sier de er i sjokk over dødsfallet, og at det hele er tragisk.

– Undersøker ikke nok

Mange velger å reise til blant annet Tyrkia for å gjennomføre et brasiliansk rumpeløft, fordi det er billigere der.

I Tyrkia koster det rundt 45.000 kroner, mens i England koster det rundt 130.000 kroner, ifølge The Independent.

I fjor advarte en britisk kirurg om de mange farene ved å velge en billigere operasjon for kosmetisk kirurgi.

– Mange mennesker undersøker ikke nok, og fokuserer mer på penger enn kvalitet og sikkerheten til klinikken, har kirurg Ahmed Alsdayed ved Signature Clinic tidligere uttalt.

Dersom et brasiliansk rumpeløft ikke blir gjort skikkelig, kan det være veldig farlig. Dette er ikke det første registrerte dødsfallet etter en slik operasjon.



Alsdayed var også tydelig på at klinikkene i England må forholde seg til de strengeste nivåene av ekspertise, sikkerhet og renslighet. Det kan man ikke være sikker på at en klinikk i et annet land gjør.

Klinikken i Tyrkia har ikke uttalt seg om dødsfallet.