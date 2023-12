Tre svensker pågrepet for skytingen i Moss

Tre svenske statsborgere er pågrepet i forbindelse med at en svensk mann i 30-årene ble skutt flere ganger utenfor Mossehallen i Moss i slutten av november.

Det skriver politiet i en pressemelding mandag.

De tre er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Mannen som ble skutt, fikk alvorlige, men ikke livstruende skader.

Han lå i koma i minst to dager etter å ha blitt truffet av skudd flere steder i kroppen. Politiet har ikke villet svare ytterligere rundt helsetilstanden til mannen, som ikke er avhørt.

Også mandag er politiet tilbakeholdne med informasjon.

– Han er i en tilstand som gjør at vi ikke har fått avhørt ham, utover det ønsker vi ikke å kommentere helsetilstanden hans, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger, som leder etterforskningen.

Vil ha dem utlevert

Mandag skriver politiet at pågripelsene skjedde etter det de kaller et godt samarbeid med svenske myndigheter, og at pågripelsene ble gjort i Sverige.

ÅSTEDET: Politiets krimteknikere jobbet i mange tinger utenfor Mossehallen etter skytingen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En av personene ble pågrepet for en stund siden, mens de to andre ble pågrepet søndag.

Alle tre er begjært utlevert til Norge og befinner seg nå i svensk varetekt.

Politiet mener at de har god oversikt over hendelsesforløpet da mannen ble skutt 28. november. De mener også at de har god oversikt over de pågrepnes rolle i skytingen.

– Kriminelle nettverk

Siden begynnelsen har politiet jobbet ut ifra en teori om at skytingen skyldes en konflikt i et kriminelt miljø.

I mandagens pressemelding går politiet langt i å bekrefte denne teorien.

– Etterforskningen har vist at de pågrepne har tilknytning til kriminelle nettverk i Sverige, men det er for tidlig å konkludere med hvilke konflikter som ligger bak som motiv for hendelsen, skriver de.

Politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger ville i starten av desember ikke svare konkret på om det er Foxtrot-nettverket i Sverige de knytter til hendelsen.



Blant annet Aftonbladet knytter offeret til Foxtrot-nettverket og leder Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven».

Men politiet vil ikke gå ut med nærmere detaljer her.

– Det jeg kan si, er at samarbeidet med svensk politi er viktig for oss i denne saken, sa Finnanger tidligere i desember.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger i Øst politidistrikt. Foto: Sverre Saabye

Aftonbladet: Leide bil i Sverige

Foxtrot-nettverket er knyttet til en rekke drap og drapsbestillinger i Sverige, spesielt det siste året.

Nettverket har hatt intern konflikt, som førte til en økning drap dette året, i tillegg er de i gjengkrig med flere andre kriminelle nettverk i Sverige.

Ifølge Aftonbladet leide de tre mennene en bil fra en bensinstasjon i Vetlanda i Småland, sør i Sverige, for så å kjøre til Moss og skyte mannen i 30-årene.

ÅSTED: Det var utenfor Mossehallen i Moss at skytingen fant sted. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Den ene av de siktede, en 24 år gammel mann, satt allerede varetektsfengslet i starten av desember for frihetsberøvelse og knivkriminalitet.

De to som ble pågrepet søndag, er ifølge avisen 18 og 19 år gamle.

De tre skal ifølge opplysninger Aftonbladet sitter på, ha blitt sett i en svenskregistrert bil i forbindelse med skytingen.

Politiadvokat Finnanger ønsker ikke å kommentere opplysningene til Aftonbladet.

– Kan ta uker

Mandag sier Finnanger, som er tilbakeholden med informasjon, at de ganske kjapt i etterforskningen kom inn på sporet av de tre pågrepne.

Han vil ikke si hva som er årsaken til at de ble pågrepet.

På spørsmål om hvorfor skytingen skjedde i Moss, sier Finnanger:

–Det fremstår tilfeldig. Det er ingenting i etterforskningen som har gitt oss noen svar på det.



Ifølge politiadvokaten er det for tidlig å si noe om rollefordelingen mellom de tre.

– Når forventer dere at de tre blir utlevert til Norge?

– Det avhenger av de mistenkte. Samtykker de til overlevering, vil det gå relativt kjapt. Dersom de nekter, kan det ta uker.

– Ganske sikre på ni skudd

Politiet gjorde en rekke beslag på åstedet, avhørte vitner og har gjennomgått videoer.

– Vi har blant annet sett på videoen som NRK har publisert, og vi knytter den til hendelsen. Vi er ganske sikre på at det er ni skudd som er avfyrt, sa politiadvokaten tidligere.

Etter skytingen i Moss gikk Kjetil Tunold, leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, ut i VG og slo alarm om innflytelsen fra svenske kriminelle.

Ifølge Kripos opererer Foxtrot-nettverket allerede i seks av landets tolv politidistrikter.