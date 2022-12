Tre russiske soldater drept i nytt angrep på Engels-basen – sår tvil om forklaringen

For tredje gang på tre uker har et dødelig ukrainsk droneangrep rammet den russiske militærbasen. Angrepene sender en tydelig beskjed til russiske myndigheter, mener Svein Holtsmark.

ANGREP: Engels-basen, godt inne på russisk territorium, har nok en gang blitt truffet av et ukrainsk droneangrep. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES via Reuters

Tre russiske soldater ble drept i forbindelse med et ukrainsk drone-angrep mot Engels-basen, dypt inne på russisk territorium. Det er det tredje dødelige angrepet mot den russiske basen denne måneden.

– Det er nærmest en kopi av angrepet for noen uker siden, sier professor Sven Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier til TV 2.

Akkurat som etter angrepet 5. desember, hevder russiske myndigheter at dødsfallene ble forårsaket av vrakrester fra en ukrainsk drone.

– En ubemannet ukrainsk drone ble skutt ned da den nærmet seg Engels-basen i Saratov-regionen. Da vrakrestene krasjet over basen, ble tre russiske tjenestemenn påført dødelige skader, sier det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters.

Den forklaringen har Holtsmark liten tiltro til:

– Det at tre personer skal bli drept av restene fra en drone, det er svært lite sannsynlig, mener professoren.

SKEPTISK: Professor Sven Holtsmark sier det er lite sannsynlig at tre russere mistet live som følge av vrakrester fra en drone. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Sender et signal

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at nattens angrep ikke førte til skader på militært utstyr, men både russiske og ukrainske kontoer i sosiale medier hevder at flere fly ble ødelagt. Disse opplysningene er foreløpig ikke verifisert, og Holtsmark mener det er vanskelig å si noe konkret om skadeomfanget.

– Det vet vi rett og slett ikke. Sist var det et strategisk bombefly som ble ødelagt, så fra ukrainsk side er dette en måte å demonstrere at de har evne til å ramme mål et godt stykke inn i Russland.

Engels-basen ligger nær byen Saratov, hundrevis av kilometer unna frontlinjen i Ukraina. Holtsmark mener det kan være flere årsaker til at basen er et ukrainsk mål.

– Vi skal ikke utelukke at det er en militær vurdering. I den grad de klarer å skade eller ødelegge bare ett av disse flyene, så har det en stor militær betydning, Men det er også et signal til russiske myndigheter og offentlighet om at Ukraina selv har denne typen slagkraft, på peker professoren.

– Vil skje oftere

Angrepene tidligere i desember kom overraskende på mange, og fikk flere eksperter til å stille spørsmål ved Russlands evne til å forsvare seg selv mot ukrainske droneangrep. Ukraina påtok seg aldri ansvar for angrepene, men beskrev det som «karma».

Mandag sier det ukrainske luftforsvaret at nattens angrep er et resultat av Russlands aggresjon i Ukraina.

ANGREPET: Engels-basen ligger dypt inne på russisk territorium, drøyt 730 kilometer sør-øst for Moskva. Nattens angrep er det tredje denne måneden. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

– Hvis russerne trodde at krigen ikke ville påvirke dem på deres eget territorium, så tok de feil. Slike ting skjer stadig oftere, sier Yurij Ignat, talsperson for luftforsvaret, til Gazeta.

Holtsmark tror ikke enkeltangrep som dette er nok til å endre krigen, men er med på å forsterke et større bilde.

– Det underliggende ukrainske budskapet er at de ikke lar seg knekke, og at de selv har evnen til å slå tilbake, avslutter professoren.