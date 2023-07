Tre personer siktet for drapsforsøk i Tønsberg

To mindreårige ble fraktet til sykehuset etter et slagsmål i Tønsberg sentrum torsdag.

Tre personer er siktet for drapsforsøk etter voldshendelsen i Tønsberg torsdag ettermiddag. Det bekrefter seksjonsleder Knut Erik Ågrav ved Tønsberg politistasjon til TV 2.

Vedkommende vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag. NRK omtalte saken først.

Politiet fikk melding om en voldshendelse i Tønsberg sentrum klokken 16.13 torsdag. To personer under 15 år fikk kuttskader, og det ble brukt en skarp gjenstand under hendelsen.

– Det er to mindreårige som er skadet, men ikke livstruende så vidt vi vet, sier Ågrav.

Politiet opplyste til TV 2 torsdag at en av tenåringene var skadet i beinet og at den andre var skadet i hånden, hvorav en av dem var hardere skadet.

Natt til fredag ble fire menn pågrepet, siktet for kroppskrenkelse med skarp gjenstand. Denne siktelsen er nå utvidet til å gjelde drapsforsøk for tre av mennene, som alle er rundt 18 år gamle.

Politiet kan heller ikke utelukke at det blir flere pågripelser i saken, sier Ågrav. De vet foreløpig ikke hvor mange som deltok i slagsmålet.

– Dersom noen har sett noe krangling eller slåssing i det aktuelle området så ønsker vi gjerne at de kontakter politiet med tips, sier han.