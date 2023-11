Tre personer siktet for drap og medvirkning til drap

7. juni ble bodømannen Stian Hole sist sett da han handlet på en butikk på Storjord i Hamarøy.

To dager senere ble 41-åringen meldt savnet til politiet i Nordland. Siden da har politiet etterforsket saken med store ressurser.

Onsdag bekrefter politiet at tre personer er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap, etter en omfattende politiaksjon tirsdag.

– Aksjonen var planlagt av politiet, hvor vi hadde betydelige ressurser i sving. Aksjonen gikk godt for seg, sier politiadvokat Torje Imøy i Nordland politidistrikt til TV 2.

Kjenninger av politiet

De tre siktede er i 30- til 50-årsalderen. Alle har tilknytning til Nord-Norge og politiadvokat Imøy bekrefter at de er kjenninger av politiet.

– De er personer politiet har ulike kjennskap til fra tidligere, sier Imøy. Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiadvokaten å si om de siktede er del av et kriminelt miljø.

En av de som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap – en mann i 50-årene – ble siktet allerede i juli. En annen har tidligere vært siktet for falsk forklaring i saken.



HUNDESØK: Politiet har blant annet gjort søk med hund. Foto: Politiet

Politiet ber om at de tre varetektsfengsles i to uker med full isolasjon.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for det han er siktet for, sier Finn Ove Smith, som er forsvarer til en av de siktede, en mann i 30-årene.

– Er han avhørt av politiet?

– Han sitter i avhør nå, sier Smith til TV2.

Oppholdt seg i lavvo

Hole skal ha oppholdt seg i en lavvo på Herøysletta på ei halvøy nord for Bognes, hvor han skal ha drevet med fiske da han forsvant. Både letemannskaper og politi har søkt etter Hole både på land og i vannet.

- Dette er en alvorlig sak hvor politiet har gjennomført omfattende søk etter en savnet person i over fem måneder, samtidig som vi har etterforsket hvorvidt savnede kan ha blitt utsatt for en straffbar handling. Det er summen av flere ting som gjør at politiet nå har foretatt pågripelser og at de pågrepne blir fremstilt for varetektsfengsling, sier politiadvokat Imøy.



TIPS: Politiadvokat Torje Imøy ønsker fremdeles tips fra publikum i saken. Foto: Roy-Arne Salater

Politiet har verken funnet den savnede eller noe åsted for en eventuell ugjerning som mannen er siktet for. Dersom noen har tips som er relevante for saken, ønsker de fremdeles at publikum tar kontakt.

– Det er et stort og sammensatt saksbilde i denne saken. Det samlede bevisbildet gjør at vi nå har skjellig grunn til mistanke, avslutter politiadvokaten.

Politiet har jobbet med flere hypoteser rundt forsvinningen. Politiet mener at teorien om en frivillig forsvinning er borte, og har derfor jobbet ut fra at noe straffbart kan ha tilstøtt.