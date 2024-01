Tre personer døde og én skadd etter knivstikking

Politiet fikk natt til 1. nyttårsdag melding via AMK om en knivstikking på en privat adresse i Sørfold kommune i Indre Salten i Nordland.

Politiet responderte på denne meldingen som ved en PLIVO-hendelse, som står for pågående livstruende vold.



– De døde er en kvinne og en mann i 40-årene, samt en mann i slutten av tenårene. Den skadde er et barn. Et annet barn som befant seg på stedet er uten fysiske skader, skriver politiet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Utenfor livsfare

Det skadde barnet ble sendt til sykehus i redningshelikopter, og er ikke livstruende skadd.

– Den antatte gjerningspersonen er blant de døde. Politiet har ikke grunn til å tro at det er andre mistenkte som har vært involvert, opplyste stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen, i en pressemelding tidligere mandag.

Det er en familiær relasjon mellom de involverte, ifølge politiet. De skriver at det er for tidlig å si noe om motiv for hendelsen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04.52. Første politipatrulje var på stedet klokken 05.25.

– Patruljen gikk da i umiddelbar innsats og tok seg inn i huset, skriver Eilertsen.



Pårørende er varslet.

Politiet har sikret åstedet og startet etterforskning. Kripos er også varslet.



Varsler pressekonferanse

Sørfold kommune har etablert et kriseteam med støtteteam der familie og pårørende blir tatt hånd om, sier stabssjefen til TV 2.



– Det er en liten kommune som er hardt rammet, og der alle kjenner hverandre, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt til TV 2.

Han legger til at politiet som rykket til adressen også er sterkt preget av hendelsen.



