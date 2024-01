Tre amerikanske soldater drept i droneangrep i Jordan

KLAR TALE: President Joe Biden lover å sørge for at de som sto bak angrepet blir holdt til ansvar. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Tre amerikanske soldater er drept i et droneangrep mot en liten amerikansk utpost i Jordan, opplyser amerikanske myndigheter. Over 30 personer skal være såret.

Angrepet er det første der amerikanske soldater er drept i Midtøsten siden starten av Gaza-krigen, ifølge CNN.



– Radikale iranskstøttede grupper sto bak angrepet, sier USAs president Joe Biden.

Angrepet skjedde lørdag kveld, ifølge Biden.

– Vi vil fortsette deres kamp mot terrorisme. Og vær ikke i tvil: Vi vil sørge for at de som sto bak blir holdt til ansvar – på vår måte, sier presidenten.

Kilde: Minst 34 såret i angrepet



En amerikansk tjenesteperson sier at 34 personer sjekkes for traumatisk hjerneskade som følge av droneangrepet. Det er uvisst om noen av disse også har andre skader, og hvordan tilstanden deres er. Det ble først meldt at 25 var såret, før tallet ble justert opp.

To amerikanske myndighetskilder opplyser til nyhetsbyrået Reuters at enkelte sårede soldater blir evakuert fra utposten.

Angrepet som drepte soldatene, skjedde ifølge amerikanske myndigheter på en utpost der amerikanske styrker var stasjonert i den nordøstlige delen av Jordan. Leiren omtales som Tower 22. Den ligger tett opptil den syriske grensen.

En talsperson for Jordans regjeringen sier imidlertid at angrepet ikke fant sted på jordansk jord, men mot den amerikanske Al-Tanf-leiren i Syria.

Flere angrep avverget

Kanalen skriver at det fram til fredag har vært med enn 158 angrep mot amerikanske styrker og styrker i Irak og Syria som kjemper mot IS.

Styrkene har rapportert at angrepene stort sett har vært mislykkede. Det er uklart hvorfor luftvernet ikke klarte å beskytte mot droneangrepet, som angivelig er det første mot Tower 22 siden 17. oktober.

Amerikanske soldater har lenge brukt Jordan som basepunkt, og det er vanligvis rundt 3000 soldater der.

Biden var i byen Columbia i South Carolina da han søndag morgen ble orientert om angrepet. Beskjeden fikk han fra forsvarsminister Lloyd Austin, nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og nest øverste sikkerhetsrådgiver Jon Finer.

– Ikke fare for eskalering

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener angrepet er et eksempel på hva vi kan vente oss i Midtøsten fremover.



Han mener det imidlertid ikke vil føre til noen eskalering av konflikten.

– Iran kommer til å bruke slike klientorganisasjoner til å ramme USA og den vestlige koalisjonen, og vestlige land kommer til å gjengjelde med å angripe disse organisasjonene, sier han til TV 2.

Diesen sier Iran vil unngå å bruke statlige aktører for å ramme israelske og vestlige interesser, nettopp for å unngå direkte konfrontasjon.

– Da vet de at de vil tape, sier han.

Diesen legger til at et spørsmål er hvor godt Iran klarer å kontrollere klientorganisasjonene.

– De kan ikke være sikre på at de ikke gjør mer enn Iran vil. Da vil nok amerikanerne gjøre Iran oppmerksom på at enten må de ta bedre kontroll eller så vil USA ta grep direkte mot Iran, sier den tidligere forsvarssjefen.