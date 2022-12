Trafikkaos flere steder: - Særdeles glatt

Flere veier er stengt. Politidistrikter over hele landet melder om utforkjøringer og trafikale problemer som følge av vinterværet.

Saken oppdateres løpende

SISTE: E6 er sperret ved Råde og i området Østfold-Follo. Kjøreforholdene er svært vanskelige.

Titalls biler på kryss og tvers

Flere titalls biler står på kryss og tvers ved Rundvollbakkene i Frogn kommune, melder Øst politidistrikt på Twitter tirsdag kveld.

Det er ikke meldt om personskader.

– Politiet er på stedet og forsøker å rydde veien for biler. Særdeles glatt på stedet, skriver de.

Kort tid etter tvitrer politiet at de har fått melding om en bil som har snurret og havnet på taket i Siggerud.

– Fører skal være ute av bilen. Nødetatene på vei.

Klokken 22.51 melder politiet at E6 Smihagen i Frogn er stengt på grunn av mange trailere som står i høyre felt.

– Bilister på vei nordover på E6 må ta av på Korsegården. Veitrafikksentralen jobber med omskilting, skriver de.

E6 mot Oslo er nå helt stengt mellom Jonstenkrysset og Patterødkrysset på grunn av et nytt vogntog med problemer, melder Vegtrafikksentralen klokken 23.14.

E6 nordgående ved Råde er også sperret i begge retninger etter at et vogntog kjørte i grøfta.

Politiet melder om stedvis svært glatte veier i distriktet, og oppfordrer alle som ferdes ute på veiene til å tilpasse farten etter forholdene.

Krasjet inn i hus

Det er ikke bare på riksveiene det er glatt. Klokken 22.45 rapporterte Sør-Øst politidistrikt om at en bil hadde sklidd inn i et hus. Det viste seg at det var bilførerens egen bolig, og det var kun små skader på bilen.

Det er ingen tvil om at føret kan være lunefullt og utfordrende, selv i egen oppkjørsel:

– Bruk litt lenger tid på kjøreturen og kom dere trygt frem dit dere skal, skriver politiet.

#Frogn #Rundvollbakkene mld om flere titalls biler som står på kryss og tvers. Ingen personskade. Politiet er på stedet og forsøker å rydde veien for biler. Særdeles glatt på stedet. — Politiet i Øst (@politietost) December 6, 2022

Det er flere politidistrikter som advarer mot glatt føre tirsdag kveld.

På E6 i Moss er veien stengt mellom Storebaug og Mosseporten.

– Det står trailere bom fast på stedet. Patruljen er på stedet, og førere av trailere er gitt beskjed om å legge på kjetting, skriver politiet.

– Det snør store mengder i området og det er svært utfordrende forhold. Alle entreprenører er ute, skriver Vegtrafikksentralen Øst klokken 21.21.

I Asker skapte et uhell store trafikkproblemer på E18 tidligere på kvelden. Ingen personer ble alvorlig skadd.

– Vi oppfordrer til å kjøre i samsvar med vær- og føreforhold, tvitrer politiet.

Et vogntog havnet i grøfta på E6 i Moss. Foto: nyhetstips.no

To alvorlig skadd

I Asker havnet en bil på taket. Føreren er tatt med til sykehus for undersøkelser.

– Fører opplyser at han har fått sleng på bilen grunnet glatt føre. Ingen andre involvert, skriver politiet.

På Frøya i Sør-Trøndelag er derimot to personer meldt alvorlig skadd etter en ulykke i snøværet. Tre andre ble brakt til legevakt.

I Tromsø har flere busser havnet i grøfta som følge av såpeglatte veier.

En bil har også kjørt utenfor veien på Kvamskogen, melder Vest politidistrikt på Twitter. Det ikke snakk om personskade, men politiet sier til Bergens Tidende at det er svært glatt på veiene.

– Vi vil oppfordre bilister til å kjøre særskilt forsiktig i området, sier Christer Eide, trafikkoperatør i Statens vegvesen til avisen.

På Strynefjellet har et vogntog kjørt av veien. Det pågår berging, og trafikken blir sluppet forbi i puljer, opplyser Vegtrafikksentralen på Twitter.

En bil havnet i grøfta på E6 ved Rygge.

På E6 på Biri i Gjøvik kommune er det meldt om en trafikkulykke i nordgående kjørefelt.

– En personbil ligger på siden, melder Innlandet politidistrikt.

Det er ikke meldt om personskade. Trafikken nordover går foreløpig som normalt.

– Bilen skal berges ca. kl. 22:00. Det kan bli noe redusert fremkommelighet nordover E6 så lenge bilbergingen pågår, skriver politiet.

Farevarsel på gult nivå om snø gjelder for både Vestlandet og Trøndelag.