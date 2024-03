Trær kappet med motorsag og lagt over veien

To biler krasjet inn i det ene treet, mens en tredje bil måtte svinge unna og havnet i grøften. Politiet vet ikke hvem som står bak.

Det var sent lørdag kveld de uvanlige meldingene begynte å tikke inn hos politiet.

Den første meldingen kom klokka 23.30 og gjaldt trær som bevisst var kappet over og lagt i veien på fylkesvei 614 mellom Magnhildskartunnelen og Grov i Sunnfjord.

Her ble veien ryddet før noen kjørte inn i trærne.

Klokka 01.28 natt til søndag kom det en ny melding om en tilsvarende hendelse på riksvei 5 mellom Eikefjord og Storebru ved Knapstad.

KRASJET I TREET: Ingen personer ble alvorlig skadd i ulykken, men bilen fikk store skader. Foto: Politiet

Her kjørte en bil med fem personer rett inn i treet. Under varsling kjørte enda en bil inn i treet, mens en tredje bil svingte unna og havnet i grøften, ifølge politiet.



Det var til sammen elleve personer i de tre bilene.

Operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt sier til TV 2 at det ikke er meldt om alvorlige personskader.

– Men det er noen som har fått seg en trøkk, sier han.



KAPPET MED MOTORSAG: Ifølge politiet tyder alt på at trærne bevisst er kappet over med motorsag og lagt i veibanen. Foto: Politiet Les mer Foto: Politiet Les mer

Det er så langt ikke meldt om pågripelser eller konkrete mistenkte i saken. Riksvei 5 ble åpnet igjen for trafikk i 03-tida natt til søndag.

Politiet har bedt publikum ta kontakt på telefon 02800 hvis det er observert mistenkelige personer eller biler som kan knyttes til hendelsene.

NTB melder at en 55-åring mistet livet i Danmark da bilen han kjørte ble truffet av et tre på Sydsjælland natt til 13. mars. Seks menn er siktet for uaktsomt drap i denne saken.