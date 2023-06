Totto Osvold (81) er død

Osvold døde natt til lørdag, bekrefter familien overfor NRK.

– Det er en av NRKs virkelig store radiostemmer som nå har gått fra oss. Han var et ikon for radiolyttere gjennom flere tiår – både i Nitimen og Reiseradioen. Og ikke minst i radioprogrammer sent fredag kveld. Han vil for flere generasjoner bli husket for samarbeidet med Bjørn Sand om figuren Stuttum og diverse sketsjer med Harald Heide Steen jr. Flere av dem har evig liv, sier underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK til NTB.

Werner Osvold var født i Ålesund i 1941. Fra 1965 og helt fram til han gikk av med pensjon i 2006, jobbet han i NRK, hovedsakelig i underholdningsavdelingen, men også som programredaktør. Han var en kjent stemme i radioprogrammer som Reiseradioen, Nitimen og Søndagsposten.

Før Osvold gikk av med pensjon i 2006, laget han også 100 programmer om Norges historie gjennom de første 100 årene som selvstendig nasjon.

Skapte innhold for radio

Han ble spesielt kjent for flere programmer med Bjørn Sand («Stutum») og Harald Heide-Steen jr. Osvold var «intervjuer» i flere av Heide-Steens mest kjente sketsjer, som for eksempel om den russiske ubåtkapteinen i Drøbaksundet og som riksturistsjef Johansen.

Sketsjene om riksturistsjefen skapte han og Heide Steen jr. på 1970-tallet spesielt for reiseradioen. Telefonen med Stutum dukket opp i direktesendingene da det ble nattradio.

Osvold ga også ut plater med Sand, Heide-Steen og Odd Børretzen. I 1973 vant han også Spellemannprisen i åpen klasse for platen Stutum Speaking.

GIFT: Ekteparet Totto Osvold og Sissel Benneche Osvold avbildet i forbindelse med bisettelsen til underholdningsartist, programleder og skuespiller Jon Skolmen. Foto: Lise Åserud

Han var gift med mangeårig Dagbladet-journalist Sissel Benneche Osvold.

Stolt over å jobbe i NRK

NRK-kollega, forfatter og skuespiller Andreas Diesen minnes Totto Osvold som en festlig person, alltid gjennomført velkledd og kunnskapsrik.

– Han var ålesunder på sin hals og kunne ha temperament. Han kunne også være ganske infam i replikken, sier Diesen til NTB.

Han forteller at Totto Osvold startet sin karriere med å spille studentrevyer på universitetet på Blindern, hvor han alltid hadde rollene som den elegante sjarmøren. Derfra ble han hentet til NRK, hvor etter hvert fikk stor innvirkning på programmene

– Totto skrøt aldri over å være akademiker, men han var veldig stolt over å være i NRK i alle år, forteller Diesen.

Var en god venn

Tidligere sportskommentator Arne Scheie var god venn med Osvold gjennom mange år og hadde mye kontakt med Osvold i tiden etter NRK. Han minnes Osvold som en av NRKs beste.

– Det er utrolig trist. Han var en god venn i mange, mange år. Det var en veldig nedslående melding å få i dag, sier Scheie til Dagbladet.

– Hans profesjon i NRK kjenner jo alle til. En av de beste NRK har hatt på sitt felt gjennom tidene, konstaterer Scheie.

TV 2-veteran Oddvar Stenstrøm jobbet samtidig med Osvold i NRK i mange år. Han beskriver Osvolds radiostemme som en av de beste han har hørt.

– Når du først har hørt stemmen hans, glemmer du den aldri. Han var alltid et stort forbilde, sier Stenstrøm til Dagbladet.

– Spesielt husker jeg «Stutum», som vi lagde sammen, sier Stenstrøm.