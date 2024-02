Torstein Dale Sjøtveit sier han har betalt rett til Norsk Industri-topp for leie av jaktområde

Sjøtveit forteller selv at han har leid det mye omtalt området Dargesjå på hardangervidda for jakt.

– Jeg har vært der flere ganger, men jeg har leid den og betalt alt selv, sier Sjøtveit til TV 2.

Torstein Dale Sjøtveit er tidligere styreleder i batteriselskapet Freyr.

«Arrangerte alt»

I en epost utdyper han:

«Så langt jeg vet har NI (journ.anm. Norsk Industri) ikke betalt noe i forbindelse med mine private jaktturer. Jeg har betalt direkte til Stein L-H (journ.anm. Stein Lier-Hansen) som har arrangert alt, med terreng, jaktkort, fly og han har også tatt seg av forsyninger (om vinteren) av ved, gass og annet, samt gjort nødvendig vedlikehold på hytta.»

Sjøtveit sier han blant annet har vært der i 2021, 2022 og 2023.

Han skriver videre at prisen har endret seg noe over årene.

– Men i 2023 betalte jeg 41.000 for alt, inklusive mange kort og opp mot en ukes jakt. Jeg har jaktet med min familie, opplyser Sjøtveit.

Han opplyser videre om at Stein Lier-Hansen har kjøpt inn ekstra kort for jakten deres slik at det skulle være kort tilgjengelig hele perioden og for alle jegere.



Ikke vært der med Lier Hansen

Det var E24 som i forrige uke avslørte at Norsk Industri og tidligere direktør Stein Lier-Hansen brukte 10,7 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» med jakt og fiske fra 2015 til 2023.

Over 2,4 millioner kroner var leie av et eksklusivt jaktterreng på Hardangervidda, jaktkort på villrein og transport med sjøfly inn til området der det er en hytte.

– Jeg har aldri vært der med Stein Lier-Hansen, men jeg har leid terrenget, og som sagt betalt alt selv.



TV 2 har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Lier-Hansen.

Saken oppdateres!

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Sjøtveit er styreleder i Freyr. Det er han ikke lenger. Artikkelen er derfor presisert 13.februar, 11.45 med at han er tidligere styreleder.