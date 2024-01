Tore Skoglund (76) er død

NRK-PROFIL: Tore Skoglund er for mange kjent fra «Rorbua» på NRK. Foto: Terje Mortensen / VG / NTB

Forfatter, komiker og journalist Tore Skoglund er død, 76 år gammel. Det deler sønnen hans, Per-Carsten Skoglund, på Facebook.

– Fredag gikk pappaen min, Tore Skoglund, ut av tiden. Et stort, men slitent hjerte orket ikke mer, skriver sønnen.

– Han sovnet stille inn med mamma ved sin side.

Ledet «Rorbua»

Skoglund ledet det legendariske NRK-humorprogrammet «Du skal høre mye» fra Rorbua i Tromsø, for mange også kjent som under navnet «Rorbua». Programmet gikk i hele 16 år på NRK med totalt 250 episoder.



I programmet, som Skoglund ledet med stødig og humoristisk hånd, fortalte gjestene og han morsomme historier og vitser foran et ofte høyt leende publikum.

– I dette programmet skal vi forsøk å gi svar på en av livets store, uløste gåter. Mange av dere synes sikkert at det er latterlig. Og det håper vi at det skal bli.

Slik innledet Skoglund premieren til programmet, før han så fortalte en historie han hadde fått tilsendt av den avdøde Stavanger-komikeren Per Inge Torkelsen.



MYE LATTER: Tore Skoglund (t.h.) på scenen under en festforestilling på Svalbard, sammen med Arthur «Oluf» Arntzen. Foto: Jon Eeg / NTB

– Bestefar med glimt i øyet

Per-Carsten Skoglund skriver at familien er stolte av farens arbeid for å glede andre.

– For oss var han likevel mest «han far», en far og bestefar med glimt i øyet og en lun kommentar til alle, skriver han.

Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, sier det er trist å høre at Tore Skoglund har gått bort.

– Han var en flott folkelig formidler av nord-norsk humor – ikke minst gjennom den store suksessen med «Du skal høre mye» fra Tromsø, sier Halvorsen til TV 2.

TRIST: Underholdningsredaktør og tidligere programleder i NRK, Charlo Halvorsen, hyller Tore Skoglund. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Slet med hjerteproblemer

Skoglund har vært åpen om sykdommen som preget ham den siste delen av livet.

Overfor lokalavisen Senja 247 fortalte han i oktober om at han siden januar i fjor mer eller mindre hadde vært sammenhengende innlagt på sykehus. Avisen skrev da at den fysiske tilstanden hans var skral.

– Det er hjertet, sa Skoglund sittende i en stol ved sykesenga da, skriver avisen.

Avisen skriver at Skoglund hadde fått operert inn pacemaker for hjertet fire ganger siden TV-karrieren, samt en hjertestarter. I tillegg hadde han vært utsatt for flere uhell.