Toppdommer Svein Oddvar Moen dømt til fire måneders fengsel 

Fotballdommer Svein Oddvar Moen (44) er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til 120 dagers fengsel for grovt skattesvik. Han ga en uforbeholden tilståelse i retten mandag.

Moen er dømt etter straffelovens paragraf 380 for «grovt uaktsomt å ha gitt uriktig eller ufullstendig opplysning til en offentlig myndighet, eller unnlatt å gi pliktig opplysning».

– Jeg tar dommen til etterretning. Vi har hele tiden sagt at vi skal ta den straffen vi får. Jeg har gjort en feil og gjort opp for meg. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere noe videre, sier Moen til TV 2.



Moen sto over forrige serierunde, men skal ha en rolle i helgens eliteserierunde som videodommer.

– Jeg er VAR til helgen og kommer ikke til å kommentere noe mer rundt denne saken, sa han til NRK.



Dommeren ønsket ikke å kommentere rundt dommerfremtiden til TV 2.

Det har foreløpig ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra NFF.

Han dømmes også til en bot på 100.000 kroner. Det unndratte beløpet, som skulle vært oppgitt til beskatning, utgjør rundt 1.018.695 kroner, heter det i dommen.

Retten mener det er skjerpende at skattesviket er å anse som grovt da det gjelder et betydelig beløp og har foregått over lang tid – fra 2015 til 2020, ifølge dommen.

Den profilerte dommeren har gjort opp for seg økonomisk, men måtte likevel møte i retten. Retten ser på det som formildende at han har gjort opp for seg økonomisk. Moen har tidligere uttalt at han erkjenner å ha gjort feil, men hevder at det aldri har blitt gjort med viten og vilje.

Moen har dømt i Eliteserien og europeiske turneringer i en årrekke.