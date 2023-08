To unge personer omkom i båtulykke

SISTE: To personer er bekreftet omkommet. De omkomne var unge mennesker, bekrefter politiet til TV 2. De pårørende er varslet.

– Det er traumatisk, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas til TV 2.



Politiet i Nordland meldte natt til lørdag klokken 01.30 om at en båt har kantret ved Meløy i Mesøyfjorden, like vest for Ørnes.

– Det skal være flere personer i sjøen. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet, lød første melding fra Politiet i Nordland på X (tidligere Twitter).

Nødetatene er på vei, skrev de klokken 01.30 natt til lørdag. Redningsskøyten Hans Herman Horn rykket ut fra Bodø, sammen med både redningshelikopter og ambulansehelikopter.

To unge omkom

Første informasjon fra operasjonsleder Kjetil Kaalaas til TV 2 at det befant seg 7–8 personer i båten.

– Det blir gitt livreddende førstehjelp på stedet, opplyser han til pressen. Han sier at flere er skadd.

Ført noen timer senere har politiet full oversikt over hendelsesforløpet:

«Ni personer var i båten da den formentlig kolliderte med land. I en periode var to personer savnet, men ble etter noe tid funnet i vannet. Livreddende førstehjelp ble iverksatt på stedet.

Da helsepersonell ankom, ble de to ovennevnte personene dessverre erklært død av lege.

De syv andre personene som var i båten er skadet i forskjellig grad. Fire av dem er fraktet til Nordlandssykehuset i Bodø av SAR Queen, og tre av dem til lokal legevakt.»

– Vi er evig takknemlige for alle som kan hjelpe i en slik situasjon, sier han til TV 2.

Søk, redning og krisestab

– Det dreier seg om en alvorlig hendelse, og at flere av personene er alvorlig skadet. Det vil komme mer informasjon om hendelsen lørdag formiddag sier Kaalaas.

Marielle Bakkelund i Redningsselskapet opplyser at de sendte ut redningshelikoptre fra Bodø som bisto i søk sammen med redningsdykkere fra Salten Brann.

– Vi fikk jo melding om flere savnede, og har bidratt i søk. Og så har helikopteret hentet skadde. De har landet i dette øyeblikk på sykehustaket i Bodø med flere pasienter, sier hun til TV 2 klokken 04.21.



Så vidt hun kjenner til er det fint vær og fine søksforhold.

– Det kan jo være lokale variasjoner, men ingen har sagt noe annet enn at det er gode værforhold, sier hun.



Samlet i Rådhuset

Meløy kommune har satt krisestab som følge av ulykken, opplyser ordfører Sigurd Stormo (Ap) til NRK.

– Vi har satt krisestab i kommunen og er samlet på rådhuset. Vi følger situasjonen og er i kontakt med politiet, sier Stormo til kanalen.