To svensker er drept i en skyteepisode i Brussel

To svensker er døde og flere skadd etter en skyteepisode i sentrum av Brussel, melder blant andre Sudinfo og HLN mandag kveld.

Politiet bekrefter også til Reuters at to svenske statsborgere er drept.

Ingen er foreløpig pågrepet. Det skal ha vært én gjerningsmann som skjøt.

TV 2s reporter i Brussel sier at det er stengt av et større område sentralt i byen.

Belgisk påtalemyndighet har åpnet terroretterforskning etter skyteepisoden. De hever også terrorberedskapen til det høyeste nivået - nivå fire.

Skytevideo spres

Ifølge flere belgiske medier og videoer som sirkulerer på sosiale medier, kom en mann i oransje jakke på en scooter før han begynte å skyte rundt seg. Han skal senere også ha flyktet fra stedet på en scooter.

SKYTING: I den foreløpig uverifiserte videoen ser man en mann i oransje jakke som skyter rundt seg. Foto: Skjermdump / X

Det sirkulerer også en video av en mann i tilsvarende oransje jakke, der han filmer seg selv mens han snakker på arabisk.



Videoene er foreløpig ikke verifisert av TV 2.

Sudinfo skriver at den antatte gjerningsmannen skal ha sagt at han er medlem av IS i en video som ble lagt ut på Facebook før angrepet.

Ifølge vitner på stedet skal mannen ha ropt «Allahu akbar» før han begynte å skyte, skriver avisen.

Foto: Santiago Vergara / TV 2

Ifølge kringkasteren VRT erklærer han at han har skutt tre svensker i en hevnaksjon.

Landslagskamp stanset

Skytingen skjedde rundt klokka 19, før Sveriges herrelandslag sin kamp mot Belgia klokka 20.45. Kampen er nå midlertidig stanset.

Minst en av de drepte skal ha hatt på seg en svensk landslagsdrakt, skriver Sudinfo.

Hendelsen skjedde rundt fem kilometer fra stadion der kampen spilles.

SVT skriver at det svenske fotballforbundets sikkerhetssjef, Martin Fredman, er på arenaen og forteller at de er innkalt til et møte med belgisk politi.



– Vi er i en situasjon nå om kampen skal spilles, akkurat nå er vi trygge og trygge inne på arenaen. Man vil ikke at svensker skal ut på byen akkurat nå, sier han ifølge kanalen.