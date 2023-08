To personer skadet etter vold med kniv på Universitetet i Oslo

KNIVHENDELSE: En politibetjent bærer en pose ved åstedet etter at to personer ble skadet i en knivhendelse på Majorstua i Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

To personer er skadet – én av dem kritisk, mens den andre har lettere skader – etter en voldshendelse med kniv på Majorstua, nordvest i Oslo.

Overfor TV 2 bekrefter operasjonsleder Tor Gulbrandsen at de to skadede er lærere ved Universitetet i Oslo (UiO) og at gjerningspersonen er en student.

Vedkommende er pågrepet, og Gulbrandsen sier at det fremstår som at han hadde en relasjon til de to lærerne.

– Ansatte hadde kontroll

Hendelsen skjedde på Farmasøytisk institutt, inne i en bygning som ikke ligger på universitetsområdet Blindern, men altså nært knutepunktet Majorstua.



TV 2 har vært i kontakt med UiO. Universitetet kan ikke uttale seg om hendelsen på nåværende tidspunkt.



Den antatte gjerningspersonen ble tatt kontroll på av personer som var på stedet. Vedkommende var ifølge politiet rolig da de ankom.

Meldingen inn til politiet gikk ut på at to personer var knivstukket.

– Og at ansatte hadde en form for kontroll, legger Gulbrandsen til.

Politiet har snakket med den mistenkte gjerningspersonen.

Han vil nå avhøres. Det samme vil de UiO-ansatte som grep inn, når det lar seg gjøre.

To kniver

Politiet bekrefter også at gjerningspersonen brukte kniv og at politiet gjort beslag i to kniver.

– Hva slags kniv?

– Det er en kniv, vi lar det være med det, sier operasjonsleder Gulbrandsen.

RYKKET UT: Politiet er på stedet etter en knivhendelse ved en bygning tilhørende Universitetet i Oslo. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Innsatsleder Bjørn Nuland for helsepersonell på stedet sier til TV 2 at da de kom frem var den ene av lærerne «kritisk skadet».

Vedkommende er kjørt til Ullevål sykehus. Den andre, med lettere skader, ble kjørt til legevakt.

Kommunens kriseteam er varslet for å ta vare på vitner.

Skjedde på kontor

Operasjonslederen sier at ingen var direkte vitner til voldshandlingen.

– Men sannsynligvis er det mange som har fått med seg at det har skjedd noe, sier Gulbrandsen.

Han legger til at selve handlingen skjedde inne på et kontor.

– Så det er ingen andre enn de tre involverte som har vært til stede.

Politiet har foreløpig ingen formening om motivet, ifølge innsatsleder Kristian Bjøberg på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.22 og meldte selv om den på meldingstjenesten X, tidligere Twitter, klokken 15.50.



Har du tips eller bilder knyttet til hendelsen? Ta kontakt med TV 2s journalister her.