To personer reddet ut av tunnel

Det unge paret er innestengt like forbi her, på Fylkesvei 862 retning Mefjordbotn i Senja. Foto: Statens vegvesens webkamera.

Et par i 20-årene satt frem til tirsdag formiddag innesperret i en rassikringstunnel på Senja.



Klokken 11.02 opplyser Vegtrafikksentralen at de to har blitt hentet ut.

– Jeg har fått meldinger om at de skal være hentet ut av den tunnelen. De skal være berget, sier trafikkoperatør Håvard Langmo i Vegtrafikksentralen nord til TV 2 litt etter klokken 11.



Det unge paret hadde da sittet innesperret siden rundt klokken 16 mandag, nær 19 timer, ifølge Beate Helberg i Troms politidistrikt.

Tunnelen var sperret av snø på begge sider. Ifølge Helberg var det brøytemannskaper som til slutt fikk reddet ut paret.

– Dårlig stelt

Da paret ringte inn mandag, vurderte politiet og hovedredningssentralen at det foreløpig ikke var fare for det unge parets liv og helse. Samtidig var det vurdert for farlig for brøytemannskapene å jobbe på stedet.

Dermed var konklusjonen at det tryggeste var at paret ble sittende i bilen sin i påvente av hjelp.

– Vi snakket med dem nå på morgenen. De er selvfølgelig sultne og tørste. Nå må de nok snart hentes, sa Helberg tirsdag formiddag.

Da hadde paret sittet i drøyt 18 timer.

– Har de proviant?

– Jeg tror det er dårlig stelt der inne nå. Jeg tror de hadde noe i går kveld, men jeg tror de begynner å bli ganske sultne. Vi venter på avklaring om det er trygt nok for mannskaper å brøyte veien, svarte Helberg.

Det ble i løpet av formiddagen vurdert å hente paret med båt fra sjøsiden av tunnelen.

– Snøen raste

Operasjonslederen sier det er et ungt par i 20-årene som satt i tunnelen.

Ifølge entreprenøren ble veien stengt klokken 13 mandag. Cirka tre timer senere kjørte paret inn og ble sperret inne av ras.

– Hvordan har de kommet seg inn?

– De sier selv at det ikke var noen sperringer som hindret dem i å kjøre. Akkurat hvordan det har gått seg til, er ukjent for oss, sier Helberg.

Det er for tiden høy skredfare i store deler av Nord-Norge: På Varsom.no varsler NVE om snøskredfare på rødt nivå (4) – som er det nest høyeste varslingsnivået for snøskred.

– De beskriver de sånn at de kjørte inn i området. På et tidspunkt så de at snøen raste over veien foran dem. Da de prøvde den andre veien, var det likedan, sier operasjonslederen.



– Gambler med eget liv



Bent-Arthur Reiertsen, daglig leder i RMT Senja AS, er entreprenør på strekningen. Han sier at det ikke er første gang bilister trosser sperringer.

– De gambler med sitt eget liv, så setter de andre trafikanter og våre liv i fare. De får bare stå der til vi åpner veien, sier han til Nordlys.

Ifølge ham er det snakk om to tyske turister.

Det er ikke kjent når veien kan åpne igjen. Ifølge Statens vegvesen skal det gjøres en vurdering av om veien kan åpnes klokken 12.