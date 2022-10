To personer funnet døde i leilighet

SKIEN / OSLO (TV 2): To personer ble torsdag funnet døde i en leilighet i Skien. Ingen er så langt pågrepet.

MISTENKELIG: Politiet etterforsker de to dødsfallene som mistenkelig. Foto: Geir Norendal

Torsdag mottok politiet i Sør-Øst melding om to døde personer i en leilighet i Skien.

– Identiteten til de døde er ikke fastslått, men vi antar det er de to som bodde på adressen. En mann og kvinne i 40-årsalderen, sier politistasjonssjef Dag Størksen under en pressekonferanse.

Han sier til TV 2 at det foreløpig ikke er noen mistenkte i saken.

– Nå søker vi å belyse saken gjennom kriminalteknisk undersøkelser og sporsikring, rundspørring i nabolaget og avhør av vitner. Så får vi se hvor det bringer oss videre.

DØDSFALL: Politistasjonssjef Dag Størkesen sier politiet holder alle muligheter åpne. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Mistenkelig dødsfall

Politistasjonssjefen sier de ikke har opplysninger som knytter personene til et spesielt miljø.

– Saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall. Vi jobber etter flere hypoteser.

Han sier etterforskningen også vil gi svar på hvor lenge personene har vært døde.

– Vi etterforsker nå med tanke på å avklare dødsårsaken, de avdødes bevegelser og dødstidspunktet.

Han sier de holder alle muligheter åpne om hva som kan ha skjedd. Politiet utelukker heller ikke at det kan være snakk om selvdrap.

– Det er ingen indikasjoner på at det er sammenheng med andre saker, sier Størkesen.

Ingen pågrepet

Størkesen opplyste at det var en privatperson som hadde et ærend i boligen som varslet politiet om de to døde personene.

– Det var en som meldte det til oss som hadde en naturlig grunn til å oppsøke stedet som ga politiet en melding som gjorde at vi rykket ut.

Han understreker at det er for tidlig å konkludere med hva som har skjedd.

– Nå er det vanlig sporsikring som kriminalteknikerne holde på med, politiet holder på med taktisk etterforskning med rundspørring i nærområdet.

Ingen er så langt pågrepet i saken.

Går dør til dør

Ifølge Telemarksavisa er det etablert vakthold rundt bygningen hvor de to døde personene ble funnet. Personer fra politiet går fra dør til dør i nabolaget, skriver avisen.

Størkesen sier også at politiet ønsker tips i saken.

– Vi er interessert i informasjon fra de siste dagene fra naboer og publikum som måtte ha gjort observasjoner de mener kan være interessante for å belyse saken.

Det var i 12.30-tiden torsdag at politiet mottok melding om personene.

– Jeg kan bekrefte at vi har funnet to døde personer på en privat adresse. Vi har iverksatt etterforskning med både teknisk og taktisk kapasiteter for å avklare hva som har skjedd, sa Størkesen til TV 2 tidligere torsdag.