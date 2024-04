To påkjørt - fant forlatt taxi

PÅKJØRSEL: En Taxi ble funnet forlatt ikke langt fra påkjørselen. Politiet antar at de har fått tak i riktig bil, og søker nå etter personer som var i bilen da 20-åringen ble påkjørt. Foto: Adnan Ayanle / PSP

En ung mann er alvorlig etter påkjørselen. En forlatt taxi ble funnet ikke langt unna. Politiet jakter to personer.

Politiet i Øst fikk natt til lørdag melding om at en person ble påkjørt ved Hellerasten skole i Nordre Follo.

– Aktuell bil skal ha kjørt videre, og vi jobber med å finne den, opplyste operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen like etter klokken tre natt til lørdag.

Ikke lenge etter fant politiet en forlatt taxi ikke langt fra området.

Konflikt i forkant av hendelsen

Det ble innledningsvis meldt at én person ble påkjørt. Senere lørdag formiddag opplyser politiadvokat Odd Fredrik Reymert til TV 2 at to personer ble påkjørt.

Den ene, en mann i 20-årene, var alvorlig skadet, ifølge innsatsleder. Han har et åpent brudd i beinet, men skulle være ved bevissthet Han ble tatt hånd om av helse.

– Den andre opplyses å være lettere skadet, sier Reymert.

Politiet mener at det ikke virker som en tilfeldig påkjørsel, og at det skal ha vært en konflikt i forkant.

SØK: Politiet leter i området, og har funnet en forlatt taxi som ser ut til å ha kjørt på 20-åringen. Foto: Adnan Ayanle / PSP

– Opplysninger vi har fått tilsier at det har vært en konflikt i forkant av hendelsen, og at det ikke er en tilfeldig fotgjenger som er påkjørt, sa operasjonsleder Sveen til TV 2 i natt.

Han sa da at hendelsesforløpet foreløpig var uklart, men vitner fortalte om en konfliktsituasjon i forkant av hendelsen som involverte flere personer. Det er ikke klart om påkjørselen var villet eller om det var et uhell.

– Men det var en såpass betydelig påkjørsel at vi tror det var med vilje at bilen kjørte videre, legger han til.

Det samme sier politiadvokat Reymert.

Leter etter to personer

Sporene på den forlatte taxien og vitneforklaringer tyder på at de har funnet den aktuelle bilen.



Det var en periode uklart hvor mange som var i bilen da påkjørselen fant sted.

– Vi har fått informasjon som gjør at vi mistenker to personer for å befunnet seg i denne drosjen. Vi ønsker å få kontakt med dem, sier Reymert rundt 11.45 lørdag.

SØK: Politiet søker i området med hunder. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Innsatsleder på stedet Elise Jakobsen uttalte tidligere det ikke var noen grunn til at personer som bor i området skal være redde på noen måte.