To Norwegian-fly har krasjet på Oslo lufthavn

STØTTE SAMMEN: To av Norwegians fly krasjet da det ene kjørte inn i det andre på vei ut til rullebanen. Foto: Per Kristian Løve

Et fly har krasjet inn i et annet på Oslo lufthavn på Gardermoen. Det var Fædrelandsvennen som først meldte om saken.

– Det er to Norwegian-fly som har kommet borti hverandre på vei ut fra terminalen, på vei ut mot taksebanen, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef på Oslo Lufthavn, til TV 2.

Det er vingene som er kommet borti hverandre.

VINGEKRASJ: Deler av vingen på det ene flyet knakk av og falt på bakken. Foto: Per Kristian Løve

Kan bli forsinkelser

– Ingen har kommet til skade og alle passasjerene på begge flyene kommer til å få reise videre med erstatningsfly, som allerede er på plass, sier Charlotte Holmbergh, kommunikasjonssjef i Norwegian.

Flyene skal nå til vedlikehold for å undersøkes nøye, sier Holmbergh.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at trafikken skal gå som normalt, men det kan bli noen forsinkelser, forteller hun.

Per Kristian Løve (40) fra Mandal er en av passasjerene i flyet som skulle til Kristiansand før det kjørte inn i det parkerte flyet.



– Vi skulle kjøre ut og så bråstoppet det. Vi hadde ikke mye fart, men vi merket at flyet bråstoppet og skjønte at her hadde det skjedd et eller annet. Da vi så ut, så vi at vingen hadde kjørt seg fast i bakvingen på et annet fly, forteller Løve til TV 2.

Han sitter fremdeles på flyet klokken 17.50.

– Vi har kommet løs fra det andre flyet, men de sliter med å komme seg tilbake. De skal få takset inn flyet etter hvert, så må vi vente på et nytt fly og så skal de fly oss hjem, forteller Løve.

Klokken 17.58 forteller Løve at flyet er i bevegelse.

– Vi holder på å parkere inn til en ny gate nå, sier Løve.

Begynte å le

En annen passasjer, Thomas Neteland, sier til VG at folk ble sjokkerte over hva som skjedde.

– Det gikk rolig for seg ut fra gaten, så begynte det plutselig å riste mye i flyet. Folk var stille i etterkant, før alle skjønte hva som foregikk. Da begynte folk å le, forteller Neteland.

Fredag 2. februar gikk det også galt på Oslo lufthavn, da et fly kolliderte med et gjerde.



Også dette skjedde i rolig fart, og ingen personer ble skadd.