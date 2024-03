Først kom det melding om at et Norwegian-fly på vei til Sola måtte snu torsdag kveld på grunn av en bombetrussel. Så ble det kjent at også et SAS-fly på vei til samme flyplass hadde snudd.



– Etter en melding om en bombetrussel er et passasjerfly landet i sikkerhet på Kastrup lufthavn. Flyet er nå tømt for passasjerer, og aller er i god behold inne på flyplassen, skriver København politiet på X.

– Flyet blir undersøkt nærmere for sikkerhetsskyld, opplyser det.

Det er noe uklart hvilket fly de henviser til.

RUNDTUR: Flyet fikk akkurat kommet seg i lufta da det måtte snu. Dette er runden det fikk kjørt. Foto: Flightradar

Evakuert

Norwegian-flyet evakueres, sier kommunikasjonssjef ved København lufthavn Kastrup til TV2 Danmark, Lise Agerley Kürstein.

– Vi har mottatt en bombetrussel mot et av våre fly. Det skulle fra København til Stavanger, og var i luften da det ble snudd. Flyet er nå landet trygt i København, sier pressekontakt i Norwegian, Silje Glorvigen til TV 2.

– Hvordan ble trusselen sendt inn?

– Det kan jeg ikke si noe om, dette er nå en politisak, sier Glorvigen.

Hvorfor SAS-flyet måtte snu, er fremdeles ukjent:

– Et SAS-fly på vei fra København til Stavanger måtte snu, og er kommet tilbake i København. Vi tar hånd om passasjerene, og de vil få tilbud om å fly til Stavanger ved første mulighet, sier Alexandra Lindgren Kaoukji, mediesjef for SAS i Danmark, til TV 2.

Flyet har sendt ut en kode Squawk 7700, som indikerer et nødstilfelle om bord. Koden dekker en lang rekke ulike situasjoner.

Snudde rett ved Stavanger

Data viser at SAS-flyet snudde like før det kom til Sola i Stavanger. Men det «squaket» ikke før det var tilbake i dansk luftrom.

– Det var ganske nær Stavanger da det måtte snu, sier Kaoukji.



Foto: Skjermdump / Flightradar24

– Det er politiet som ga oss instrukser om å gjøre dette, så det er de som må svare på spørsmål om hvorfor, sier Lindgren Kaoukji videre, og understreker at de tar hånd om passasjerene.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte hendelsen, og politiet bekrefter overfor avisen at de er kjent med hendelsen.



Dansk politi håndterer saken videre, ifølge Norwegian.

TV 2 har vært i kontakt med pressetjenesten ved København lufthavn på Kastrup.

– Vi vet ikke så mye nå, annet enn at et fly måtte snu. Jeg regner med vi vet mer etter hvert. Vi har ikke kontakt med Norwegian. Vi har fått meldinger om en mulig trussel, men ikke fått dette bekreftet, sier pressekontakten til TV 2.

Et tredje fly snudde

Enda et fly måtte snu samme kveld – dette tok av fra Sola i Stavanger. Hendelsen har tilsynelatende ingen sammenheng med de to flyene som var på vei til flyplassen.

– Klokken 19.12 fikk politiet melding om et fly som nylig hadde tatt av fra Stavanger lufthavn Sola, og som hadde snudd fordi det ble kjent røyklukt, sier politiet.

Flyet med 150 passasjerer landet og parkerte på Sola.

– Flyet er evakuert. Det er ikke meldt om personskader. Passasjerene ivaretas på stedet. Flyet undersøkes.