To døde etter mulig ukrainsk angrep mot Krim-broen

TØMT: Bilder fra mandag morgen viser at boren er tømt for trafikk. Foto: Reuters

Den enorme broen som forbinder Krim-halvøya med det russiske fastlandet er stengt for biltrafikk. Ukraina står bak angrepet, ifølge AFP.

Natt til mandag ble den massive broen som knytter Russland til Krim-halvøya er stengt på grunn av en «nødsituasjon».



Hva som forårsaket nødsituasjonen er foreløpig ikke offentliggjort, og ifølge russiske myndigheter vil politiet redegjøre for årsaken på et senere tidspunkt.

Det franske nyhetsbyrået AFP siterer ukrainske kilder, som hevder Ukraina står bak. Den ukrainske marinen skal ifølge kildene ha angrepet broen med undervannsdroner, og skal ha fått hjelp av etterretningstjenesten SBU.

Også ukrainske Pravda og RBC melder at Ukraina står bak.

– Å komme seg til broen var vanskelig, men til slutt klarte de det, sier en ikke-navngitt kilde til RBC.

Krim-broen brukes for å transportere russiske styrker til og fra fastlandet, og Ukraina har tidligere omtalt Krim-broen som et «legitimt mål».

KOLLAPS: Flere bilder viser at deler av broen har kollapset. Foto: Ostorozhno Novosti via AP

Putin sender delegasjon

Talsperson for Kreml, Dimitry Peskov, omtaler mandag formiddag handlingen som et «terrorangrep». Han bekrefter samtidig at president Vladimir Putin er informert om angrepet.

– Vi vet hvem som står bak dette terrorangrepet. Vi vil gjøre alt vi kan for å forhindre at det skjer igjen, sier Peskov ifølge Reuters.

I en uttalelse opplyser Kreml at Vladimir Putin sender en omfattende delegasjon til broen for å inspisere skadene. Visestatsminister Marat Khusnullin, FSB-direktør Alexander Bortnikov, samferdselsminister Vitaly Savelyev og leder for Kreml Sergej Askyonov vil besøke broen, samtidig som arbeidet med å gjenbygge broen starter umiddelbart.

ØDELEGGELSER: Broen er påført store skader etter det som skal ha vært et droneangrep. Foto: Crimea24TV via Reuters

Kollaps

Det russiske nyhetsbyrået TASS rapporterer om eksplosjoner i nærheten av broen, men disse meldingene er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder. Den Wagner-tilknyttede Telegram-kontoen Grey Zone skriver at broen sannsynligvis ble angrepet av undervannsdroner.

Flere bilder og videoer publisert i sosiale medier viser store ødeleggelser på broen. Både bil- og fergetrafikk er stengt på stedet, men togtrafikken er ifølge russiske myndigheter uberørt.



Foreldre døde – barn skadd

Den russiske guvernøren i Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sier at to personer er omkommet og en jente skadet. Ifølge RIA får jenta nå behandling på intensivavdelingen.

Guvernør Gladkov sier de omkomne foreldrene til den skadde jenta.



– Vi har alle sett en video på nettet av en ødelagt bil med Belgorod-skilter. Informasjonen som er tilgjengelig for øyeblikket er at en jente er skadd. Det tyngste er at foreldrene hennes døde, sier guvernøren i den russiske grenseregionen.

«Terroristregime»

Ulykken skal ifølge russiske medier ha skjedd nærmere halvøya enn fastlandet. Lederen for det russisk-styrte parlamentet på Krim anklager «terroristregimet» i Ukriana for å stå bak angrepet.

– Angrepet ble utført klokken 03.05 av to ubemannede ukrainske undervannsdroner, sier Russlands anti-terrorkomité i en uttalelse. De etterforsker handlingen som et terrorangrep.

Broen over Kertsjstredet forbinder Russland med den okkuperte Krim-halvøya og er strategisk viktig for russerne. I fjor ble deler av broen ødelagt i en kraftig eksplosjon. Tre personer omkom. Broen er en nødvendig forsyningslinje fra Russland til Krim.