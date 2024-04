To barn funnet døde i Sverige – etterforskes som drap

SPERRET AV: Politiet har sperret av et stort område rundt boligen hvor de to barna ble funnet døde. Foto: Magnus Lejhall / TT / NTB

To barn ble funnet døde i Södertälje i Sverige tirsdag kveld. En mann og kvinne er pågrepet og siktet for drap.

Politiet opplyser onsdag morgen at de har startet drapsetterforskning etter at to barn ble funnet døde i en bolig i Södertälje.

En mann og en kvinne, som begge er i familie med barna, er pågrepet. Det opplyser Per Falhström i Stockholmspolitiet til Expressen.

Politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner.

Politiet ble varslet om voldshendelsen rundt klokken 20 tirsdag kveld, og rykket ut til et boligområde i Lina Hage i Södertälje.

– Barna ble funnet livløse i boligen, sier Falhström til avisa.

Politiet har ikke gått ut med opplysninger om alder, kjønn eller hendelsesforløpet.

En av de to voksne var også skadet, ifølge politiet. Tirsdag kveld meldte Region Stockholm at en person var sendt til sykehus med alvorlige skader.

Aftonbladet skriver at et stort område sperret av, og at politiet går fra dør til dør for å snakke med naboer.