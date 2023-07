To barn blant de døde funnet i bil: – Ekstremt grovt

ÅSTED: De tre døde ble torsdag kveld funnet utenfor Skinnskatteberg. Det er et lite tettsted i sentrale Sverige. Foto: Ali Lorestani/TT / NTB

En kvinne og to barn ble funnet døde i en bil utenfor et lite tettsted i Sverige. Politiets påtaleansvarlig sier han «aldri vært med på noe lignende».

Påtalemyndigheten i Sverige bekrefter at de etterforsker drap på to små barn som ble funnet døde i en bil i Västmanland sammen med en død kvinne.



Bilen med de tre ble torsdag kveld funnet utenfor tettstedet Skinnskatteberg, rundt fem mil nordvest for Västerås. Tettstedet har litt over 2000 innbyggere.

Påtaleansvarlig Carl-Johan Norström sier til Aftonbladet at de etterforsker drap på de små barna og grovt brudd på våpenloven.

– Så veldig unge



– Jeg har aldri vært med på noe lignende. Ofrene er så veldig unge. Det gjør dette tilfellet ekstremt uvanlig, sier påtaleansvarlig Carl-Johan Norström til svenske Aftonbladet.

– Det er ikke bare som følge av alderen til barna. Det er andre omstendigheter som gjør det ekstremt grovt, fortsetter Norström.

Politiet har vært tilbakeholdne med informasjon om saken, men avkreftet tidlig at de leter etter noen gjerningsperson.



Funnet med helikopter – skutt i bil



De tre personene har en relasjon til hverandre. Tidligere torsdag ble alle tre meldt savnet av en nær slektning, ifølge avisen.

Politiet sporet så kvinnens telefon og så at hun befant seg i et skogsområde utenfor det lille tettstedet. Et politihelikopter lokaliserte bilen som kvinnen og barna befant seg i.

– De går da ned og finner bilen på skogsveien, og da ser man hva som har skjedd, at det er tre personer som er skutt i bilen, sier Norström.

Han opplyser videre at et mistenkt drapsvåpen ble funnet inne i bilen.



– Vi mistenker at kvinnen skjøt barna og så seg selv.



Svensk politi kartlegger nå bevis i saken, og mener at de har fått styrket sine bevis i løpet av lørdag.

– Bilen er viktig. Den har vi tatt beslag i for å kunne seg skuddvinkler, sier Norström før han legger til:

– Det er en veldig tragisk sak.