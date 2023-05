TMZ: Brudd for Billie Eilish

En talsperson for Billie Eilish sier at alle rykter om utroskap er usanne.

FORTSATT SAMMENØ: Den amerikanske artisten Billie Eilish og artist og sanger Jesse Rutherford vekslet fortsatt hete blikk under Vanity Fairs Oscar-feiring i mars. Foto: Michel Tran / AFP / NTB

Det er slutt mellom Billie Eilish og Jesse Rutherford, melder kjendisnettstedet TMZ.

– Vi kan bekrefte at Billie og Jessie på vennskapelig vis har brutt forholdet. De er fortsatt gode venner. Alle rykter om utroskap er usanne. Begge er for tiden single, sier en talsperson for Eilish ifølge TMZ.

Eilish (32) og Rutherford (31) har ikke blitt sett sammen siden musikkfestivalen Coachella, der Billie Eilish holdt en lav profil før og etter en overraskelsesopptreden. Den siste posten på Instagram som tyder på at de to er sammen, er også fra april.

GIKK SINGEL: På Met-gallaen den 1. mai hadde ikke Billie Eilish med seg kjæresten. Hun møtte i svart. Foto: Angela Weiss / AP / NTB

Paret har ikke vært sammen lenge. Første gang de ble sett offentlig som par, var i oktober i fjor. I november gjorde de det offisielt.

Grunnen til at talspersonen legger vekt på at det ikke har vært utroskap, er at Eilish ble sett sammen med skuespiller Ava Capri på festen etter Met-gallaen 1. mai. Eilish har foreløpig ikke kommet med noen egne uttalelser.

Jesse Rutherford har heller ikke uttalt seg om bruddet. Den 31 år gamle, heltatoverte artisten er frontvokalist i det alternative rockebandet «The Neighbourhood». De er mest kjent for låta Sweater Weather.