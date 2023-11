Tinas mor: – Jeg har ikke mistenkt kjæresten ett sekund

Til tross for at saken mot ham ble henlagt, føler kjæresten at han ikke er fullstendig renvasket.

Natt til søndag 24. september 2000 ser kjæresten til Tina Jørgensen 20-åringen for aller siste gang. Denne høsten har TV 2, i samarbeid med Stavanger Aftenblad, belyst Tina-saken på nytt.

Resultatet er den seks episoder lange dokumentaren «Tina – jakten på en drapsmann».



En krangel mellom kjæresteparet har gjort at de denne september-natten har gått hver sin vei. Kjæresten forklarer senere at han er overbevist om at Tina forlater ham i sinne, og han vurderer å dra hjem til foreldrene på Randaberg der han bor.

HER BLE HUN FUNNET: 20-åringen Tina Jørgensen ble funnet drept i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren.Her er journalist Hans Petter Aass (t.v.) og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst sammen med Tina Jørgensens mor Torunn Austdal Rasmussen. Foto: Håvard Solem / TV 2

Etter en stund hevder han at han likevel reiser hjem til henne på Grasholmen i Stavanger. Hun er ikke hjemme, og derfor ser han seg nødt til å bryte seg inn. Der har han også lagt igjen mobilen sin, og endelig får han ringt henne. Men han oppnår ingen kontakt.

Ettermiddagen, den påfølgende dagen, tropper han opp på politihuset og melder henne savnet.

– En syk tanke



Fem uker senere blir 20-åringen funnet drept i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren.

«Takk for alt, gulljenta mi» står det på det hvite båndet på begravelseskransen fra kjæresten, når hun begraves fra en fullstappet Hinna kirke 3. november 2000. Han er sønderknust over tapet av Tina.

Kjæresten skal med tiden bli én av flere som blir siktet for drapet på Tina Jørgensen, men politiet klarer aldri å stille noen av dem for retten. Han slipper ut etter sju ukers varetekt, og totalt ett år går før Riksadvokaten henlegger saken mot ham.

ET TUNGT FARVEL: Tina Jørgensen ble begravet fra en fullsatt Hinna kirke i Stavanger 3. november 2000. Foto: Alf Ove Hansen / NTB

I et intervju gjort året etter drapet, og som ble sendt på TV 2-nyhetene, blir kjæresten til Tina konfrontert med mistankene.

– Føler du at du er blitt mistenkeliggjort i forbindelse med at Tina forsvant?



– Nei, det … Jeg har hørt rykter om at folk tror at det er meg. En syk tanke, synes jeg. Jeg var glad i Tina.

I forbindelse med TV 2-dokumentarserien har produksjonen hatt løpende kontakt med kjæresten. Han er innforstått med at han omtales, og han har sett serien, men ønsker ikke å gi et intervju nå mer enn 20 år etter at siktelsen ble droppet.



Hevder at kjæresten aldri ble fullstendig renvasket

Kjærestens advokat, Atle Helljesen, sier til TV 2 i dag at til tross for at Riksadvokaten henla saken, er politiets holdning om at kjæresten hadde noe med saken å gjøre blitt avgjørende for hvordan mange ser på kjæresten.

– Politiet innstilte på tiltale mot kjæresten. Da Riksadvokaten henla saken, uttrykte politiet at det ikke var mer å etterforske og at de hadde konkludert riktig. De har helt fram til det siste holdt fast ved sin konklusjon.

Helljesen trekker frem at politiet har hatt stor troverdighet blant det norske folk.

– Følgelig ble politiets holdning avgjørende for hvorledes folk i Stavangerregionen forholdt seg til spørsmålet om hvem som drepte Tina. Derfor ville det vært av betydning om politiet beklaget sin manglende etterforskning og arrogante holdning til skyldspørsmålet. Politiet viste sin arrogante holdning også ved at de etter henleggelsen destruerte bevismateriale. Jeg har ikke tro på noen unnskyldning fra de som ledet etterforskningen, sier Helljesen til TV 2 i dag.

FORSVAREREN: Atle Helljesen var forsvarer for kjæresten. Dette bildet er fra en pressekonferanse i Stavanger i 2001. Foto: Alf Ove Hansen / NTB

I dokumentaren forklarer han at kjæresten aldri fikk noen beklagelse fra politiet i etterkant, og heller aldri har fått det siden. Det har hatt stor innvirkning på ham.

– Det er et faktum at kjæresten aldri ble fullstendig renvasket, det er ikke bare en følelse. Han er seg bevisst dette i sitt forhold til befolkningen. All omtale av saken er derfor en belastning for ham. Folk blir på ny minnet om saken, og politiets konklusjon, sier forsvarer Helljesen til TV 2.

FORSTÅELSE: – Vi har forståelse for at omtale av saken kan oppleves belastende for Tinas kjæreste, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sør-Vest Politidistrikt til TV 2. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sør-Vest Politidistrikt er forelagt uttalelsene fra forsvarer Helljesen på vegne av kjæresten, og sier følgende til TV 2:

– Vi har forståelse for at omtale av saken kan oppleves belastende for Tinas kjæreste. Saken har blitt etterforsket i flere faser etter at saken mot ham ble henlagt. Han har aldri hatt status som mistenkt i noen av disse etterforskningsfasene.

SOSIAL JENTUNGE: Tina på femårsdagen sin i 1984 Foto: Privat

På vegne av kjæresten uttrykker forsvarer Helljesen at kjæresten har satt stor pris på at familien til Tina alltid har støttet ham. Det samme har flere av Tinas aller nærmeste venninner.

– Tina var hans store kjærlighet

I dokumentaren og til TV 2 forteller Tinas mor, Torunn Austdal Rasmussen, og venninnene Elise Landa og Kristine Borgersen at de aldri har mistenkt kjæresten eller trodd at han har hatt noe med drapet på Tina å gjøre.

– Jeg har ikke ett sekund mistenkt kjæresten for drapet, han er bare snill og god. Tina var hans store kjærlighet, det var jeg aldri i tvil om, sier Austdal Rasmussen i dag.



FEIL MANN: Torunn Austdal Rasmussen har vært fast på at kjæresten til datteren Tina aldri har hatt noe med drapet å gjøre. Her fra en artikkel i VG kort tid etter Foto: Faksimile VG / Novemberfilm / TV 2

– Jeg har aldri trodd at det var kjæresten, og jeg står ved det den dag i dag, supplerer venninnen Kristine Borgersen overfor TV 2.



Forsvarer Helljesen sier følgende på vegne av sin tidligere klient til TV 2:

– At familien til Tina har støttet ham, har vært av stor betydning.

Etter at saken ble henlagt, oppfordret forsvarer Helljesen klienten til å stå fram i media, slik at han kunne slå ned mistankene ved å stå frem og vise ansikt. Til et samlet pressekorps, i januar 2003, snakket kjæresten ut om den tøffe tiden.

PRESSEKONFERANSE: 21. januar 2003 holder kjæresten pressekonferanse på oppfordring fra forsvareren Atle Helljesen. Foto: NRK / Novemberfilm / TV 2

– Det kan kanskje være at jeg flykter fra sorgen. Det er en utrolig sorg og en utrolig fortvilelse. Å bli beskyldt for å ha drept kjæresten sin og å bli kalt en løgner. Det er vilt. Det er helt vanvittig. Jeg tror at den eller de som har gjort dette råtner opp innvendig. At de ikke klarer å ha noe så sykt og vilt på samvittigheten, sa kjæresten ærlig under pressekonferansen i 2003.

– Tina forgudet ham



Venninnen Elise Landa, som også deltar i TV 2-dokumentaren, beskriver kjæresten som en person som hadde mye omsorg for de rundt seg.

– Jeg var aldri i tvil om at det ikke var han. Kjæresten var en god gutt, med mye omsorg for menneskene rundt seg. Tina forgudet ham og han henne.

TRIO: Venninnene Tina, Kristine og Elise i tenårene. De forble venner frem til hennes død. De har aldri mistenkt venninnens kjæreste. Foto: Privat

Elise Landa sier til TV 2 i dag at hun følte at politiet hadde bestemt seg på forhånd den gangen de tok ut siktelse mot ham.



– Jeg kjente fort at politiet hadde bestemt seg for at han var i «loopen» på grunn av alt fokuset de vektla i avhør i starten. Dette bunner i at de begge, Tina og kjæresten, hadde temperament, og at de kunne være uenige og diskutere. Men det gikk begge veier, forklarer hun.

– Hvordan oppfattet dere venninnene at relasjonen mellom Tina og kjæresten var?

– De hadde vært sammen i flere år, og var klare på at de var ment for hverandre. De hadde lagt fremtidsplaner sammen, forklarer Landa.

Barna til kjæresten kjenner hans historie

Kjæresten har altså ikke ønsket å medvirke i TV 2-dokumentaren, og ifølge forsvarer Atle Helljesen er «enhver omtale av saken negativ for kjæresten, så lenge politiet ikke vedgår sine feil og beklager».

– Dertil er han en beskjeden mann. Særlig én opplevelse sliter han med, nemlig at han ble innkalt til politiet som vitne, men ble under forklaringen helt uforberedt pågrepet som siktet. Angivelig ut fra hva han fortalte, men like mye fordi han ble sittende taus da han ikke kunne gi de svarene politiet ønsket seg. Han har fått en varig redsel for hvorledes hans svar kan bli misbrukt, forklarer Helljesen til TV 2.

BESTEVENNER: Kristine og Tina fotografert på ungdomsskolen. Foto: Privat

– Hvordan har kjæresten det i dag?

– Kjæresten har hatt styrke til å gå videre. Han har verken flyktet fra situasjonen eller blitt stående stille i den. Han har vært i arbeid og har i dag en stilling han er fornøyd med. Han har stiftet familie og har barn som er kjent med det han har vært gjennom.

Men ifølge forsvarer Helljesen er Tina alltid med ham.

– Han glemmer ikke sin tidligere kjæreste og den siktelsen som ble rettet mot ham. Men han må prøve å holde en avstand til det han gjennomgikk og ikke stadig rippe opp i det. Derfor hans holdning til intervjuer.

Tinas mor Torunn Austdal Rasmussen har opprettholdt en viss kontakt med datterens tidligere kjæreste, og forklarer til TV 2 at de har sporadisk kontakt.

– Jeg har ikke kontakt med kjæresten til Tina annet enn via sosiale medier. Min sønn har tett kontakt med ham og hans familie, og jeg kjenner hele familien til kjæresten.