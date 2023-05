Tina Turner er død, 83 år gammel

Saken oppdateres.

– Tina Turner, «Dronningen av rock n' roll», sovnet i dag stille inn i en alder av 83 etter lang tids sykdom i sitt eget hjem i Küsnacht, i nærheten av Zurich, Sveits, heter det i uttalelsen.

Turner, kjent for sin kraftige soulstemme, har vært en av verdens største soloartister siden 1980-tallet.



– Verden har mistet en musikalsk legende og en rollemodell, heter det videre.

TURNE: På scenen i Cologne i Tyskland under en Europa-turné i 2009. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Ble overrasket

Musikkekspert Sandeep Singh forteller at han ble overrasket da han leste nyheten om Turner sin bortgang.

– I blant tenker jeg gjennom hvem som trolig blir den neste store som dør. Tina Turner har aldri vært på den listen, hun skulle jo være der for alltid. Hun var så sterkt, og viste at alder er ingen hindring. Hun var virkelig en rockestjerne til siste slutt, sier han.

Turner kom fra et fattig jordbruksområde i Tennessee. Hun debuterte som artist på 50-tallet.



Singh beskriver artisten som en av de virkelig banebrytende musikerne.

IKON: Tina Turner strålte til siste slutt, mener Sandeep Singh. Her fotografert i 2015. Foto: Alessandro Garofalo

– Hun kom fra svart musikk, men gjorde noen grep som førte til at musikken hennes kunne komme seg inn i hvite stuer gjennom hvite radiokanaler. Hun bygget en bro mellom en segregert musikkverden i USA, sier han.

Singh viser til at dette skjedde i en tid hvor all popmusikk som ble laget av svarte var R&B, mens den som ble laget av hvite havnet på topplisten Billboard Hot 100.

– Hun sørget for å bryte gjennom slik at musikken ikke forble segregert. Det var en kode som var ekstremt vanskelig å knekke, men hun var en av de som klarte det.

PRISDRYSS: Tina Turner poserer sammen med Lionel Richie. Totalt vant de fem priser under Grammy Awards i 1985. Foto: Lennox McLendon

Vant en rekke priser

Gjennombruddet hennes som artist kom i duoen Ike & Tina Turner, med sin daværende ektemann. Den aller størst suksess gjorde hun senere i comebacket som soloartist i 1984.

Det året kom hennes kanskje største hitlåt, «What's Love Got To Do With It». Denne ga hun ut på nytt i 2020, i ny drakt, sammen med den norske artisten Kygo.

Hun ga ut elleve soloalbum og vant åtte Grammy-priser.